LdC : Un forfait de dernière minute pour le PSG face au VfB

Pour le compte de la huitième et dernière journée de saison régulière de C1, le PSG se déplace sur la pelouse du VfB Stuttgart ce mercredi (21h sur Canal +). Pour l’occasion, Luis Enrique a pu compter sur l’intégralité de son groupe pour le déplacement en Allemagne, avec un forfait de dernière minute.

Ces dernières saisons, le PSG n’a que trop rarement pu se targuer d’aborder les grands rendez-vous européens entre l’hiver et le printemps avec la totalité de son groupe disponible. En effet, le club de la capitale a trop souvent été touché par les blessures. Depuis l’arrivée de Luis Enrique et son staff, la donne semble avoir changé et la forme physique des uns et des autres est mieux gérée, à l’image de la régularité trouver par Ousmane Dembélé dans son temps de jeu et sa fiabilité physique. Ainsi, pour cette dernière journée de saison régulière de Ligue des Champions face au VfB Stuttgart, le club de la capitale a traversé le Rhin avec la totalité de son groupe, à l’exception Khvicha Kvaratskhelia, pas encore qualifié pour la liste UEFA du club, Nuno Mendes suspendu et Ibrahim Mbaye blessé. Cependant, à quelques heures du coup d’envoi, nos confrères du Parisien affirment que Yoram Zague, qui a voyagé avec ses coéquipiers, devrait être forfait. Le titi parisien aurait ressenti une gêne à la hanche droite lors de la séance d’entraînement de ce mardi. A première vue, rien de grave, mais Luis Enrique et son staff sont dans la prévention, et ne devrait prendre donc aucun risque avec le joueur de 18 ans.