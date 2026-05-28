LDC – Un important dispositif de sécurité déployé en France le soir de la finale PSG / Arsenal

Ce samedi (18h sur Canal+ et M6), le PSG disputera la finale de la Ligue des champions face à Arsenal. À cette occasion, un gros dispositif de sécurité sera déployé en France.

J-2 avant la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal, le 30 mai à Budapest. Tenant du titre, le club parisien aura une belle occasion d’entrer un peu plus dans la légende du football. Et pour cette rencontre particulière, un gros dispositif de sécurité sera déployé dans toute la France.

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Le PSG et la préfecture de police travaillent à une présentation du trophée dans la capitale

En effet, 22 000 policiers et gendarmes seront mobilisés pour cet événement, dont 8 000 à Paris, comme l’a annoncé le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, dans une interview accordée à Brut. Le ministre a indiqué qu’il sera possible de célébrer sur les Champs-Élysées le soir même : « Oui, bien sûr. Et dans d’autres endroits dans la capitale. En cas de victoire du PSG, ce qu’on souhaite, on s’attend à ce qu’il y ait beaucoup de monde dans la capitale, sur les Champs-Élysées, autour du Parc des Princes aussi. » En revanche, il n’y aura pas de parade sur la célèbre avenue le lendemain, en cas de sacre des Rouge & Bleu. L’hypothèse du Champ-de-Mars n’a pas encore été validée par Laurent Nuñez : « Il y a plusieurs hypothèses. La présentation du trophée sera effectuée dans la capitale. Le PSG et la préfecture de police travaillent sur cette option. »

L’homme politique a aussi été interrogé sur les possibles débordements : « On n’a pas de craintes, on a un dispositif robuste, déterminé, serein. Les précédentes festivités autour des victoires du PSG ont souvent donné lieu à des débordements, qui ont toujours été contenus. Les forces de l’ordre interviendront samedi avec beaucoup de détermination si elles devaient se produire. S’il doit y avoir des débordements, il y aura des interventions, que les choses soient claires. Il y aura des images où on verra les forces de police en action contre des personnes qui deviennent, à ce moment-là, des délinquants. Il faut que la fête soit belle, mais s’il y a des débordements, il y aura des réponses. » Pour rappel, lors de la victoire en Ligue des champions en 2025, 563 interpellations avaient eu lieu le soir même, dont 491 à Paris.

@brutofficiel Info Brut / Le ministre de l’Interieur m, Laurent Nuñez, dévoile le dispositif pour la soirée de la finale de la Ligue des Champions à Paris et en France. 22 000 policiers dont 8000 à Paris, Champs-Elysées ouverts à la fête, possible parade au Champs de Mars. #psg #champs ♬ son original – Brut.