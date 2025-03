LdC : Un Liverpool au complet à l’entraînement avant de recevoir le PSG ?

Avant le huitième de finale retour de C1 face au PSG, les hommes d’Arne Slot on pris part à l’ultime entraînement. Le technicien néerlandais devrait pouvoir compter sur la totalité de son groupe ce mardi à Anfield.

La semaine démarre et l’heure de vérité approche à grands pas pour Liverpool et le Paris Saint-Germain. Après sa défaite au goût amère le 5 Mars dernier (0-1), le club de la capitale voyage ce lundi dans le nord de l’Angleterre pour le compte du match retour. Dans le même temps, Mohamed Salah et ses coéquipiers prennent part à l’ultime entraînement collectif avant le coup d’envoi de la rencontre ce mardi (21h sur Canal +). C’est à Kirkby, dans la banlieue nord de Liverpool, que les Reds occupent leur centre d’entraînement inauguré en 2020. Concernant la revue d’effectif pour l’adversaire du PSG, la totalité du groupe répond présent. En effet, sur les images de l’entraînement du jour capturées par les médias de Liverpool, aucune absence majeure n’est à signaler. Au contraire, absent depuis le match aller, Cody Gakpo, qui n’as pas pris part à la 28e journée de Premier League face à Southampton (victoire 3-1) ce week-end, était de retour avec ses coéquipiers. Si l’attaquant néerlandais de 25 ans ne devrait pas être titularisé, il en reste pas moins une solution offensive supplémentaire derrière Mohamed Salah, Luis Diaz, Diogo Jota, ou encore Darwin Nunez.

A lire aussi – LdC : Le PSG en route pour inscrire son nom dans l’histoire d’Anfield face à Liverpool

Sur la pelouse du centre d’entraînement de Kirkby, dans l’attente de ses joueurs, Arne Slot était le premier prêt. Balle aux pieds en discussion avec son staff, le technicien néerlandais a vu ses joueurs arriver, avec le trio Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté et Dominik Szoboszlai en tête du groupe. Après l’explication de la séance par Arne Slot, l’échauffement a démarré avant de réaliser des jeux de possession sur espace réduit. Pour la suite de la journée, le coach des Reds tiendra sa conférence de presse d’avant-match avec un de ses joueurs à 17h30, juste après celle de Luis Enrique et Khvicha Kvaratskhelia.