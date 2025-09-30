LdC : Un match spectaculaire et une revanche à prendre, les promesses de Pedri avant FC Barcelone / PSG

Pour le compte de la deuxième journée de Ligue des Champions, le PSG se déplace sur le terrain du FC Barcelone ce mercredi (21h sur Canal +). A la veille de la rencontre, le club catalan a tenu sa conférence de presse avec la présence de Hansi Flick et Pedri.

C’est au Stade Olympique de Montjuic que le PSG retrouve le FC Barcelone en Ligue des Champions après le quart de finale retour de la saison 2023 / 2024 et l’élimination des Catalans. Dans ce contexte et pour le compte de la deuxième journée de C1, l’esprit de revanche existe du côté des hommes d’Hansi Flick : « Tous ceux qui sont au Barça veulent prendre leur revanche. On peut toujours rattraper ce qu’on a laissé derrière soi, et nous voulons tous disputer ces matchs« . Outre l’aspect revanche, l’adversité que peut proposer le PSG de Luis Enrique plaît également à Pedri : « C’est un match où les deux équipes voudront avoir le ballon. Nous sommes une équipe courageuse et je crois que nous réussirons à le faire […] Je préfère jouer contre une équipe comme le PSG, car elle cherche aussi à prendre l’initiative et ne se replie pas, ce qui rend la création d’occasions plus complexe« .

Le milieu de terrain espagnol face aux journalistes en conférence de presse a également partager son sentiment sur la physionomie du match qui pourrait être spectaculaire selon lui : « Si le PSG n’est pas la meilleure équipe, c’est l’une des meilleures. Ils ont démontré leur valeur en étant l’une des meilleures du monde, mais nous nous considérons comme la meilleure. Ce sera un spectacle que chacun appréciera sur le terrain« . Au cours de ce point presse, le technicien allemand, Hansi Flick, a lui aussi fait part de son sentiment à la veille de la rencontre : « Nous jouons contre la meilleure équipe de la saison dernière. Elle possède des joueurs de classe mondiale et un entraîneur fantastique. Son style me plaît beaucoup. C’est un grand défi mais il nous tarde de commencer le match« .