A près d’un mois de la manche aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions, le PSG a entamé 2024 de la meilleure des manières. Qu’en est-il du futur adversaire du club de la capitale, la Real Sociedad ?

C’est le 14 février prochain que la saison du Paris Saint-Germain prendra un autre tournant. Avec le huitième de finale aller de Ligue des Champions, les joueurs de Luis Enrique auront grand à faire en tentant de passer cette étape de la compétition pour la première fois depuis 2021. Pour cela, il faudra se défaire de la Real Sociedad. Une équipe qui pour beaucoup d’observateurs du football transpyrénéen, pratique le plus beau jeu d’Espagne. Cependant, les résultats ne démontrent pas forcément le travail développé sur le terrain. En effet, sur ses cinq derniers matchs, l’actuel sixième de Liga ne compte qu’une seule victoire (0-1) en 16e de finale de la Coupe du Roi face à Malaga (Primera RFEF ; troisième division). Outre ce résultat, les hommes de d’Imanol Alguacil ont concédé deux matchs nuls sur leur pelouse en championnat face au Bétis Séville (0-0), et face au Deportivo Alavés (1-1). Sur le terrain de Cadix, 18e de Liga, la Real Sociedad n’est pas parvenu à s’imposer (0-0) pour son dernier match de l’année 2023. Une série de matchs qui fait donc du club basque le sixième de Liga, place qualificative pour la Ligue Europa Conférence.

A lire aussi – LdC : ITW & Analyse de la Real Sociedad

Pour une revue d’effectif, ce mercato d’hiver 2024 ne devrait pas être synonyme de révolution pour la Real Sociedad. Cependant, les Basques ont réalisé une belle opération avec la vente de Mohamed-Ali Cho à l’OGC Nice pour 10 millions d’euros, après l’avoir signé au cours de l’été 2022 contre 11 millions d’euros en provenance du SCO d’Angers. Dans le sens des arrivées, le groupe d’Imanol Alguacil s’est renforcé en interne avec la promotion en équipe première de deux éléments formés au club : Urko González de Zárate (défenseur central ; 22 ans) et Unai Marrero (Gardien de but ; 22 ans).

Ce samedi 13 janvier (18h30 sur BeIN Sports), pour le compte de la 20e journée de Liga, la Real Sociedad se déplace sur la pelouse de l’Athletic Bilbao pour un derby basque face au quatrième du championnat. Pour la suite de leur calendrier, Martín Zubimendi et ses coéquipiers iront sur la pelouse d’Osasuna (8e de finale Coupe du Roi), puis celle du Celta Vigo, avant d’affronter à domicile le Rayo Vallecano, se déplacer à Girona, puis retrouver Osasuna en championnat dans son antre, avant le grand rendez-vous face au Paris Saint-Germain. Une série de match durant laquelle le coach Imanol Algucil devra se passer de ses deux attaquants Takefusa Kubo et Umar Sadiq, ainsi que son défenseur Hamari Traoré. Les trois joueurs seront respectivement mobilisées avec le Japon pour la Coupe d’Asie, le Nigéria et le Mali pour la Coupe d’Afrique des Nations.