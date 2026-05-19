LDC – Un nouveau joueur d’Arsenal forfait pour la finale face au PSG ?

Avant la finale de la Ligue des champions face au PSG, l’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, ne sait pas s’il pourra s’appuyer sur son latéral Jurriën Timber.

J-11 avant la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal. Alors que le club parisien aura le temps de préparer cette finale à Budapest, les Gunners doivent encore valider leur titre de Premier League. D’ici à l’affrontement face aux Rouge & Bleu, Mikel Arteta espère pouvoir compter sur le retour de Jurriën Timber, touché à la cheville depuis la mi-mars.

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« Les perspectives ne sont pas très réjouissantes »

Il y a quelques jours, le coach espagnol était resté assez flou concernant le possible retour de son latéral droit pour la finale face au PSG : « Il a fait quelques progrès ces derniers jours. Il se sent mieux. Nous allons essayer de le remettre sur pied le plus vite possible. Mais il est évidemment absent depuis un certain temps déjà, malheureusement. C’est un joueur tellement important pour nous. Nous le savons tous. Et il fait tout ce qu’il peut pour aider l’équipe de toutes les manières possibles. »

Cependant, à ce jour, le retour du Néerlandais reste très incertain. En effet, au micro de l’émission Rondo sur Ziggo, le sélectionneur des Pays-Bas, Ronald Koeman, s’est montré assez pessimiste sur l’état physique du joueur de 24 ans : « Jurriën souffre de ce problème depuis un certain temps déjà. Il a repris l’entraînement pour voir s’il pourra disputer la finale de la Ligue des champions. Il essaie de se rendre disponible pour la Coupe du monde mais pour l’instant, les perspectives ne sont pas très réjouissantes. » En cas de forfait de Jurriën Timber, et avec l’absence déjà annoncée de Ben White, c’est Cristhian Mosquera qui pourrait dépanner au poste de latéral droit. Du côté du PSG, Luis Enrique devrait pouvoir compter sur les retours de Willian Pacho, Achraf Hakimi, Nuno Mendes et Ousmane Dembélé.