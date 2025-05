LDC – Un onze sans surprise du côté de l’Inter Milan ?

Demain soir (21 heures, Canal Plus, M6), le PSG affronte l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions. Si une incertitude persiste du côté du onze du PSG, l’Inter Milan ne devrait pas apporter de surprise dans son équipe de départ.

La finale de la Ligue des champions 2025 opposera le PSG à l’Inter Milan sur la pelouse de l’Allianz Arena de Munich demain soir. Pour cette rencontre, Simone Inzaghi et Luis Enrique peuvent compter sur des groupes au complet. Selon les informations de la presse italienne et française, le club milanais devrait aligner son équipe type demain soir, même si certains joueurs n’ont pas joué pendant presque un mois.

Pavard et Thuram annoncés titulaires

Dans les buts, Yann Sommer sera présent sans surprise. Le gardien suisse devrait être défendu par une défense à trois avec Benjamin Pavard, qui s’entraîne normalement depuis le début de la semaine, et qui jouerait son premier match depuis un peu plus d’un mois. L’international français serait associé à Acerbi et Bastoni. Dumfries et Dimarco occuperaient les rôles de piston. En attaque, Lautaro Martinez, qui n’a plus joué depuis la demi-finale retour contre le FC Barcelone, devrait aussi être titulaire au côté de Marcus Thuram en attaque. Du côté du PSG, depuis plusieurs jours, on explique qu’il n’y a qu’une incertitude dans le onze de départ de Luis Enrique. Qui de Bradley Barcola ou Désiré Doué commencera sur le côté droit de l’attaque ? Et d’après les indiscrétions, ce serait l’ancien Lyonnais qui tiendrait la corde.