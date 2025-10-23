Nuno mendes
Image : PSG.fr

LdC – Un seul joueur du PSG dans l’équipe-type de la semaine

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum23 octobre 2025

Malgré sa grosse performance sur la pelouse du Bayer Leverkusen (2-7) en Ligue des champions, le PSG place un seul joueur dans l’équipe de la semaine, Nuno Mendes.

Après la correction infligée au Bayer Leverkusen, le PSG confirme semaine après semaine son statut de champion d’Europe. Après trois journées, l’équipe de Luis Enrique occupe la première place de la phase de ligue. Et la performance collective des Parisiens a été saluée en Europe. Pourtant, un seul joueur du PSG est présent dans l’équipe-type de la semaine de l’UEFA. Il s’agit du latéral gauche, Nuno Mendes, élu homme du match. Pourtant auteur d’une prestation XXL, Vitinha n’y figure pas tout comme Désiré Doué, double buteur en 45 minutes.

  • Le XI de la semaine : Vicario (Tottenham) – Dumfries (Inter Milan), Van Dijk (Liverpool), Gabriel (Arsenal), Nuno Mendes (PSG) – Karl (Bayern Munich), Nmecha (Borussia Dortmund), Fermin Lopez (FC Barcelone) – Man (PSV Eindhoven), Guruzeta (Athletic Bilbao), Gordon (Newcastle)

Youtube : Canal Supporters Paris

Tags
Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum23 octobre 2025

Articles similaires

Grace Geyoro

Grace Geyoro revient sur son départ des Féminines du PSG

23 octobre 2025
Vitinha

LdC : Aucun Parisien en lice pour le titre de joueur de la semaine après Bayer Leverkusen / PSG

23 octobre 2025
Ligue des Champions Parc des Princes

DAZN vise l’appel d’offres mondial de la Ligue des Champions : le grand chambardement pour l’UEFA ?

23 octobre 2025
Al khelaïfi ldc

En visite à La Sorbonne, Nasser al-Khelaïfi accueilli en rock star

23 octobre 2025
Bouton retour en haut de la page