LdC : Un seul joueur du PSG dans l’équipe type de la semaine

A l’occasion de son match le plus important de sa saison jusqu’ici, le PSG a répondu présent en s’imposant avec la manière face à Manchester City (4-2). L’occasion pour une individualité Rouge & Bleu de sortir du lot.

Au terme d’une soirée et d’un match mémorable dans l’histoire récente du Paris Saint-Germain, les hommes de Luis Enrique ont réussi faire le plus dur dans la course à la qualification en seizième de finale de Ligue des Champions. En s’imposant face à Manchester City (4-2), le PSG pointe désormais à la 22e place avec 10 points avant l’ultime rendez-vous de la phase de saison régulière de C1 le 29 janvier prochain à Stuttgart. Si la performance collective des Parisiens fait l’unanimité, une individualité est récompensé deux fois. La première dès le coup de sifflet final en étant nommé homme du match par l’UEFA, et la deuxième ce jeudi, au lendemain de la rencontre, en étant le seul joueur du PSG présent dans le onze type de la semaine de Ligue des Champions. Cette individualité, Joao Neves, se place aux côtés de Vinicius Junior, Raphinha ou encore le Monégasque Wilfried Singo.

Image : X @ChampionLeague