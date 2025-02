LdC – Un seul Parisien sous la menace d’une suspension

Alors que le PSG a déjà fait un grand pas pour les huitièmes de finale de Ligue des champions, un seul joueur, Fabian Ruiz, sera sous la menace d’une suspension en cas d’avertissement ce mercredi soir.

Le PSG reste vigilant avant son match retour de barrage face au Stade Brestois. Malgré sa large victoire à l’aller (0-3), Luis Enrique veut éviter toute décompression et valider son ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions avec une nouvelle victoire au Parc des Princes. Et pour ce match, le technicien espagnol pourra compter sur un groupe quasi au complet où seul Warren Zaïre-Emery manquera à l’appel.

Zaïre-Emery incertain pour les 8es de finale de LdC ?

Et un joueur devra être particulièrement vigilant dans cette rencontre. Il s’agit de Fabian Ruiz. En effet, l’Espagnol est le seul Parisien sous la menace d’une suspension en cas d’avertissement ce mercredi soir. Devenu un titulaire en puissance, l’ancien Napolitain pourrait ainsi manquer le huitième de finale aller face au FC Barcelone ou Liverpool s’il récolte un carton jaune. Une situation à éviter, d’autant plus que Warren Zaïre-Emery n’a toujours pas retrouvé l’entraînement collectif trois semaines après sa blessure. Alors que les huitièmes de finale arriveront rapidement (4-5 et 11-12 mars), le Titi est encore incertain pour ces rencontres, rapporte L’Equipe dans son édition du jour. « À plus long terme, sa présence dans la liste de Didier Deschamps le 13 mars et tout aussi incertaine. » En conférence de presse, Luis Enrique a rappelé que le milieu de 18 ans était « encore loin de revenir dans le groupe. »