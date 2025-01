LDC – Un Stuttgart offensif face au PSG ?

Mercredi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG affronte Stuttgart en Ligue des champions. L’équipe allemande pourrait aligner un onze offensif face au club de la capitale.

Actuellement 22e, le PSG est qualifié pour les barrages de la Ligue des champions. Demain soir, le club de la capitale voudra valider sa qualification sur la pelouse de Stuttgart. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourra compter sur un groupe au complet. Laissés au repos contre le stade de Reims, Marquinhos et Achraf Hakimi ont fait leur retour à l’entraînement hier et postulent pour une place dans le onze de départ du coach espagnol face aux Allemands.

Deux systèmes possibles

De son côté, Stuttgart est aussi qualifié pour le moment, avec la 24e et dernière place qualificative pour les barrages de la Ligue des champions. Si un match nul pourrait arroger les deux équipes, ces dernières ne comptent pas jouer le partage des points mais la victoire. Et Sebastian Hoeness, le coach du club allemand, pourrait aligner une équipe offensive avec deux attaquants contre le PSG, indique L’Equipe. Le quotidien sportif explique que « la question est de savoir si Hoeness prendra des risques en associant ses deux attaquants (Undav et Demirovic) dès le coup d’envoi ou s’il optera pour un milieu à cinq en y incorporant l’ancien Rennais Fabian Rieder. »