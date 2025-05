LdC : Une parade prévue sur les Champs-Elysées en cas de victoire du PSG

Le PSG dispute la finale de Ligue des Champions ce samedi (21h sur M6 et Canal +) face à l’Inter Milan. Si les célébrations du lendemain n’étaient pas assurées en cas de victoire, la nouvelle semble désormais se concrétiser.

L’information était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, et semble se confirmer ces dernières heures : Le Paris Saint-Germain devrait « pouvoir parader sur les Champs-Élysées ce dimanche en fin de journée« , en cas de victoire en finale de Ligue des Champions face à l’Inter Milan. C’est en tous cas ce qu’affirme RMC Sport de sources concordantes qui précise que cette décision « doit permettre au PSG de célébrer avec ses supporters et le grand public dans un endroit mythique de la capitale. Elle répond aussi au souhait de l’état-major qatari d’obtenir une image diffusable dans le monde entier« . Le club de la capitale ne souhaite pas communiquer sur cette potentielle parade avant la finale. C’est dans ce contexte et en prenant en compte cette décision, que la Préfecture de Police de Paris se prépare pour ce 31 mai et 1er juin : « Il y aura une sanctuarisation de l’Avenue. Et il faudra être très réactif« . Toujours selon les informations d’RMC Sport, « le Comité des Champs rencontrera ce mercredi la Préfecture de police pour l’organisation de la journée de samedi« .

La parade et … son annulation, déjà prévues ?

Si la parade sur les Champs-Elysées est donc déjà prévue en cas de victoire, son annulation est dans les tuyaux également. En effet, nos confrères d’RMC Sport précisent que « certaines sources rappellent que cette parade reste sous réserve. En cas de gros débordements ce samedi soir dans les rues de la capitale, les autorités pourraient se réserver le droit d’annuler les festivités« . Le vol retour du Paris Saint-Germain devrait se poser sur le sol parisien dimanche en milieu de journée. Si le retour se fait avec la coupe aux grandes oreilles, c’est dans un bus impérial que Luis Enrique, son staff et ses joueurs paraderont sur les Champs-Elysées, avant de prendre la direction du Parc des Princes.