LDC – Vers un forfait de Bruno Guimaraes contre le PSG ?

Mercredi soir, le PSG voudra aller chercher sa qualification dans le top 8 de la phase de ligue de la Ligue des champions contre Newcastle. Les Magpies pourraient être privés de leur capitaine, Bruno Guimaraes.

Sixième de la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG jouera son dernier match dans cette partie de la Ligue des champions mercredi soir – au Parc des Princes – contre Newcastle. Les Anglais, qui ont le même nombre de points que le club de la capitale, aimeraient aussi terminer dans les huit premiers. Mais il pourrait être privé de l’un de leurs cadres pour l’affrontement contre les champions d’Europe

Touché à la cheville

En effet, lors de la large victoire de Newcastle contre le PSV Eindhoven hier soir, son capitaine, Bruno Guimaraes a dû sortir sur blessure un peu avant la mi-temps, souffrant de la cheville droite, après un coup donné par Kiliann Sildillia. Il n’est pas certain que l’international brésilien, qui boitait au moment de sa sortie, soit remis en vue du choc qui attend son équipe au Parc des Princes face au PSG, assure L’Equipe. À l’issue de la rencontre, son coach, Eddie Howe, s’est montré peu rassurant au moment d’évoquer la blessure de son milieu de terrain. « Sa cheville a enflé. Sa sortie est inquiétante, mais espérons que ce n’est pas trop grave. »

