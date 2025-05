LDC – Victoire mais pas de titre de champion pour l’Inter

Avant de retrouver le PSG en finale de la Ligue des champions, l’Inter Milan jouait un dernier match de championnat pour s’offrir la Serie A. Malgré une victoire contre Côme, les Milanais voient Naples remporter le championnat.

Si le PSG joue son dernier match avant la finale de la Ligue des champions ce samedi avec la finale de la Coupe de France contre le Stade de Reims, l’Inter Milan jouait hier soir sur la pelouse de Côme pour le compte de la 38e et dernière journée de Serie A. Deuxième à un point de Naples, les Milanais devaient s’imposer et espérer un faux pas des Napolitains. Malgré l’importance de cette rencontre, Simone Inzaghi avait décidé de faire tourner son effectif. Seuls Yann Sommer, Federico Dimarco et Hakan Çalhanoğlu étaient titulaires et devraient également l’être contre le PSG dans une semaine. En début de rencontre, l’Inter a du mal à sortir de ses 30 mètres. Malgré ça, c’est bien le club milanais qui va s’offrir la première action du match. Sur un centre de Dimarco, Darmian se trouve seul sur le côté droit de la surface de Côme. Il tente sa chance, mais voit un défenseur repoussé sur la ligne (4e). Les deux équipes s’échangent ensuite le ballon sans pour autant se montrer dangereuses. Il faut attendre la 20e minute pour voir l’Inter débloquer la situation. Sur un corner de Calhanoglu, De Vrij envoie une tête puissante dans le but de Côme (0-1, 20e). À ce moment-là, le club milanais est virtuellement champion, Naples n’arrivant pas à trouver la faille contre Cagliari. Après ce but, l’Inter va continuer à pousser sans pour autant réussir à se montrer dangereux. Côme va même se procurer une belle occasion repoussée sur sa ligne par Sommer (35e). L’Inter va ensuite terminer la rencontre à 11 contre 10. Sur une sortie malmaitrisé, Pepe Reina, qui jouait le dernier match de sa carrière, fauche Taremi. Après consultation de la VAR, l’arbitre adresse un carton rouge au gardien espagnol (45e). Les deux équipes rentrent aux vestiaires avec ce léger avantage pour l’Inter (0-1).

Le Napoli n’a pas tremblé

En seconde période, les Milanais savent que Naples a ouvert le score et est de nouveau virtuellement champion. Malgré cela, l’Inter va continuer à attaquer et rapidement marquer un deuxième but. Dimarco trouve Taremi dans l’axe depuis la gauche. L’Iranien remet à Correa dans la surface, qui feinte la frappe du gauche pour s’emmener le ballon sur son pied droit. Face à Butez, l’Argentin ouvre son pied pour doubler la mise (0-2, 51e). Quasiment au même moment, Romelu Lukaku, un ancien de la maison, double la mise pour Naples, un but qui rapproche un peu plus les Napolitains du titre. La seconde période est moins rythmée, les deux équipes n’arrivent pas à se procurer d’occasions franches alors que l’Inter voit Bisseck sortir en se tenant la cuisse. Un potentiel coup dur à une semaine de la finale contre le PSG. La dernière grosse action est pour Côme avec un face-à-face complètement raté de Crutone face à Sommer (84e). L’Inter a rempli sa part du marché (2-0) mais Naples également (2-0). Les Napolitains sont donc sacrés champions d’Italie pour la quatrième fois de leur histoire. Arrivé au PSG cet hiver en provenance de Naples, Khvicha Kvaratskhelia est donc champion de France et d‘Italie la même année. De retour dans le groupe, Lautaro Martinez n’a pas foulé la pelouse de Côme hier. Avant de très certainement jouer la finale, l’international argentin n’aura plus foulé une pelouse depuis la demi-finale retour contre le FC Barcelone le 6 mai dernier.

Le XI de l’Inter : Sommer – Darmian, Bisseck (Dumfries, 60e), De Vrij (cap), Augusto, Dimarco (Acerbi, 60e) – Calhanoglu (Barella, 60e), Asllani – Correa, Zalewski (Topalovic, 80e) – Taremi (Arnautovic, 72e)