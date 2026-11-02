LDC – Villarreal / PSG – Le groupe parisien avec un retour

Demain soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG se déplace à Villarreal dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Luis Enrique a dévoilé son groupe.

Pour son quatrième match de la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG se déplace à Villarreal demain soir. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra faire sans Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos, Ousmane Dembélé ni Nuno Mendes. Pour ce déplacement, le coach du PSG a dévoilé un groupe de 21 joueurs. Absent depuis plusieurs semaines, Alessandro Longoni fait son retour dans le groupe.

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David Boly encore présent

Entré en jeu lors de la large victoire du PSG contre Le Havre vendredi soir, David Boly est encore présent dans le groupe concocté par Luis Enrique pour ce déplacement à Villarreal. Il ne participera donc pas au match de Youth League contre les Espagnols demain après-midi. Sans surprise, les cadres valides, Vitinha, Willian Pacho, Achraf Hakimi, João Neves, Fabián Ruiz ou bien encore Désiré Doué sont bien du voyage.

Le groupe du PSG pour Villarreal