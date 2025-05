LdC – Vitinha : « La finale face à l’Inter Milan ? Le plus grand match de ma carrière »

A l’occasion du média day organisé au Campus PSG à 10 jours de la finale de Ligue des Champions, certains joueurs se sont présentés en zone mixte. C’est le cas de Vitinha qui a répondu aux questions des journalistes présents sur place.

Les têtes à la finale de C1 ou de CdF ?

« Tout le monde a cette finale en tête mais on pense avant tout à la finale de Coupe de France, personnellement c’est la première fois que je vais jouer au Stade de France, on est concentrés sur ça d’abord. Ça va donner une forme de préparation pour la finale du 31 ».

« Le plus grand match de ma carrière »

« Cette finale de Ligue des Champions, ça représente beaucoup, ça va être le plus grand match de ma carrière jusqu’à maintenant. J’espère qu’il y aura encore plus après mais on ne sait jamais. C’est pour ça qu’il faut tout donner ».

A lire aussi : LdC – Joao Neves : « Nous sommes sans pression, et confiants »

Le déclic contre Manchester City

« Manchester City, ça a été un match important. On avait eu avant cela beaucoup de résultats pas mérités… Ce n’était pas facile cette rencontre, mais on a bien répondu, on a renversé le match, pris confiance. Ça a été une rencontre-clé ».

La pression à J-10 de la finale de C1 ?

« Vous parlez d’excitation, de pression, moi je parle de joie, c’est vraiment un moment incroyable, tu travailles toute la saison pour arriver à ça, à disputer des finales. On va surtout profiter et tout donner ».

L’expérience de l’Inter Milan grâce à sa finale perdue en 2023 ?

« Je ne pense pas que ça leur donne un avantage. On a un groupe jeune mais on est arrivé jusqu’ici quand même. Si c’était toujours le groupe le plus expérimenté qui gagnait la C1, on connaîtrait le vainqueur depuis le début. Je ne pense pas que ça aura une grande différence dans ce match là, mais on devra être prêts, l’Inter est une grande équipe, ce sera un match difficile. »