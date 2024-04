LdC : Vitinha nominé pour le but de la semaine

Après sa défaite au match aller au Parc des Princes, le PSG a su inverser la tendance sur la pelouse du FC Barcelone, et se hisser en demi-finale de Ligue des Champions. Un succès et une qualification acquis notamment grâce à Vitinha.

Au Stade Montjuic, le milieu de terrain portugais a éclairé de son génie le quart de finale retour de C1 entre le FC Barcelone et le PSG. Auteur d’une prestation aboutie du début à la fin, Vitinha a été crédité dans les colonnes de L’Equipe et du Parisien des notes de 8 et 7,5. Outre son abattage sur le pré, les kilomètres et les efforts non comptés, le numéro 17 du Paris Saint-Germain a permis aux siens de mener au score à la 54e minute, et donc d’égaliser sur la double confrontation. Un but on ne peut plus important, marqué du pied droit, de l’extérieur de la surface de réparation, à 25 mètres du but. Comme il en a désormais l’habitude, Vitinha tente sa chance de loin, et une nouvelle fois, le ballon franchit la ligne. Un but qui lui vaut les éloges de nombreux supporters et observateurs du club de la capitale, mais aussi une nomination pour le but de la semaine en Ligue des Champions. Sur le site officiel de l’UEFA, la réalisation du Portugais est en lice aux côtés des buts de Niclas Füllkrug (BVB), Ian Maatsen (BVB), et Joshua Kimmich (Bayern Munich).

Pour voter, rendez-vous sur le site officiel de l’UEFA, par ici : votez !