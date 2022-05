Thilo Kehrer est l’un des joueurs dont le PSG souhaiterait se séparer cet été. Encore sous contrat jusqu’au 30 juin 2023, le défenseur allemand aimerait lui rester à Paris jusqu’à la fin de son contrat pour pouvoir choisir son futur club et obtenir une belle prime à la signature. Il s’est longuement confié à BeIN Sports. Le 10e titre, son amitié avec Sergio Ramos, les coulisses de son arrivée chez les Rouge & Bleu...Extraits choisis.

le 10e titre

« On est très heureux d’avoir gagné ce 10e titre. On sait qu’il a une grande valeur. Les supporters qui fêtent à l’extérieur ? Nous, comme joueur, on a des émotions, des sentiments. Quand on sort de la Ligue des Champions, tout le monde était déçu. On a les mêmes attentes que les supporters. On sait que le projet avec tout ce qu’il y a dedans, c’est pour que l’on soit compétitif dans toutes les compétitions jusqu’à la fin. Si on n’y arrive pas, bien sûr que l’on est déçu mais on réfléchit aussi aux raisons de ces échecs.«

La pression

« Il y a une pression de l’extérieur plus forte qu’avant. Je pense que la meilleure chose est d’avoir une structure, de travailler sur une structure de stabilité mais aussi de patience. Personnellement, je pense que c’est trop facile de prendre une ou deux raisons et dire, voilà c’est ça. Je pense qu’il y a beaucoup de choses et de détails qui viennent ensemble. Ce sont les petits détails qui font que l’ont réussi ou pas. Ma saison ? Je suis content avec mes performances. Quand j’ai eu la possibilité de jouer, surtout en Ligue 1, je pense que j’ai trouvé une stabilité dans mes performances, une constance. Personnellement, je suis content avec cette saison.«

Son amitié avec Sergio Ramos

« On est des amis, on s’entend très bien sur et en dehors du terrain. Sa personnalité et la mienne sont compatibles. On se donne des conseils, on a une communication ouverte. Quand j’ai grandi, c’était l’une de mes idoles.«

Les coulisses de son arrivée au PSG

« Il y avait des négociations entre le PSG et Schalke, mais personne n’était au courant. Il n’y avait pas un article, ni en France, ni en Allemagne. Pourtant j’avais 21 ans, j’ai fait deux saisons consécutives à Schalke, on a fait une très belle saison où l’on a terminé à la deuxième place du championnat et j’avais un impact dans cette équipe.«

L’avenir de Kylian Mbappé

« Tout le monde veut que Mbappé reste avec nous. Il prend vraiment le temps de bien choisir. Il sait ce qu’il a ici.«