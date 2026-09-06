Le Ballon d’Or, la Ligue des Champions, Fabian Ruiz a encore de grandes ambitions avec le PSG

Fabian Ruiz a accordé un entretien exclusif à Téléfoot. L’occasion pour lui de parler du Ballon d’Or ou de la Ligue des Champions.

Moqué durant ses premiers mois au Paris Saint-Germain, Fabian Ruiz a, depuis, plus du tout la même aura auprès des fans parisiens. Il faut dire qu’avec l’arrivée de Luis Enrique, le milieu de terrain est tout simplement devenu l’un des meilleurs de la planète Football. Sans oublier qu’en parallèle, l’ancien du Napoli a remporté l’Euro et la Coupe du monde avec l’Espagne. Un palmarès XXL auquel il faut ajouter ses titres nationaux remportés avec le PSG, mais surtout les deux Ligue des Champions.

Fabian Ruiz croit en son rêve

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Autant d’éléments qui font de lui l’un des candidats au prochain Ballon d’Or. En tout cas, interrogé à ce sujet par Téléfoot, Fabian Ruiz ne s’est pas caché. « C’est un rêve pour n’importe quel footballeur d’être reconnu individuellement pour tout son travail. J’ai eu la chance de gagner beaucoup de titres collectifs, mais pourquoi pas cette année rêver d’être le plus près possible de soulever ce trophée qui est quelque chose de très beau. Ce serait un honneur pour moi de pouvoir soulever le Ballon d’Or. »

« Au niveau collectif, j’ai tout gagné. Et individuellement, à l’échelle mondiale, il me manque plus que le Ballon d’Or pour être reconnu par tout le monde. Avec les Trophées, physiquement et dans le jeu, je suis au meilleur moment de ma carrière. Avec l’arrivée de Luis Enrique, j’ai encore beaucoup progressé. J’ai énormément de gratitude envers Luis Enrique. »

Au sujet de la Ligue des Champions, Fabian Ruiz a également de grandes ambitions. « Comme le Real Madrid, on espère remporter la troisième Ligue des Champions consécutive. »