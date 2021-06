Le Barça craindrait un scenario à la Wijnaldum avec Memphis

Libre contractuellement après son aventure lyonnaise, Memphis Depay (27 ans) n’a toujours pas signé au FC Barcelone, destination qui lui semblait promise. Et si l’international n’a pas encore rejoint Ronald Koeman, c’est la faute à la concurrence… La Juventus a proposé à l’attaquant néerlandais un meilleur salaire que le Barça (3M€ de plus par an), l’Inter Milan et le PSG devraient eux aussi faire une offre. C’est ce qu’il se dit dans les médias catalans. Du coup, l’ancien joueur de l’OL pourrait remettre sa décision à la fin du Championnat d’Europe. De quoi faire frissonner en Catalogne après l’échec Wijnaldum. Mais le Mundo Deportivo se veut rassurant. “Au Barça on reste calme et optimiste puisque les conversations ne laissent pas penser un changement comme dans l’affaire Wijnaldum“, écrit le journal sportif. “En fait, comme MD l’a appris, cela est considéré comme l’opération la plus urgente dans les bureaux du Camp Nou, ils continuent à travailler avec discrétion et avec Ronald Koeman, tenu au courant de tout. Depay était à Barcelone la semaine dernière avec sa famille à la recherche d’une maison dans la partie haute de la ville et a reçu des conseils de Koeman et de Frenkie de Jong. Wijnaldum n’est jamais allé aussi loin et finira par vivre à Paris.“