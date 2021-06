Le Barça veut boucler dès lundi l’arrivée de Depay (MD)

En ce début de mercato estival, le FC Barcelone a vécu une mauvaise expérience. Alors qu’il était très proche de le rejoindre, Georginio Wijnaldum a finalement décidé de signer pour les trois prochaines saisons au PSG. Un camouflet qui n’a pas plus aux dirigeants catalans qui ne veulent pas que cela se reproduise. Annoncé depuis plusieurs semaines comme futur joueur blaugrana, Memphis Depay – libre de tout contrat le 30 juin – s’est vu proposer une meilleure offre en termes de salaire de la part de la Juventus Turin (3 millions de plus). Le PSG est également cité comme un point de chute possible pour l’ancien lyonnais. Mais ce samedi, Mundo Deportivo explique que pour éviter une Wijnaldum, le Barça aimerait boucler le dossier Depay dès lundi. L’insistance de son compatriote Ronald Koeman le pousserait vers la Catalogne même si un retournement de situation n’est pas à écarter, conclut MD.