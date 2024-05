Le Barça veut chiper Xavi Simons au PSG

En pleine forme du côté de Leipzig, Xavi Simons ne manque pas de prétendant. Censé revenir au PSG cet été, une autre idée lui tourmente l’esprit.

Xavi Simons est un des gros plus espoirs du football mondial. Sa carrière est en pleine expansion depuis la saison 2022/2023, au cours de laquelle il a explosé au PSV Eindhoven. L’été dernier, le PSG réussissait à le récupérer, grâce à une clause de rachat de 6M€. Il y signait dans la foulée un contrat le liant jusqu’en 2027 avec le club de la capitale. Contre toute attente, Paris décidait de le prêter au RB Leipzig, dans le but de poursuivre son développement. L’adaptation du néerlandais se passe extrêmement bien en Allemagne, en témoigne ses statistiques : 42 matchs toutes compétitions confondues cette saison, pour 9 buts et 15 passes décisives. Les supporters des Rouge & Bleu attendaient avec impatience le retour de leur titi. Seulement, des échos venaient perturber tout cet enthousiasme. Selon RMC Sport, Xavi Simons ne serait pas très emballé à l’idée de revenir à Paris, et le club de la capitale ne fera même pas le forcing pour le retenir ! Le média indique même que le PSG négocie son transfert définitif au sein du club allemand. Une certitude quant à son absence de l’effectif de Luis Enrique aurait été avancé, malgré l’affection que lui porte le technicien espagnol. Cependant, un autre élément entre dans l’équation et pourrait impacter son avenir : le jeune milieu de terrain a un mot à dire sur sa future destination, et c’est là que le FC Barcelone entre en jeu.

Xavi Simons veut Barcelone, Paris ferme la porte

Selon El Diario Sport, Xavi Simons serait une des figures centrales du nouveau sportif du Barça. Un intérêt réciproque, puisque le néerlandais privilégierait un retour dans son premier club formateur par rapport à toute autre offre. L’ idée de rallier le Camp Nou lui plaît, mais le PSG n’est pas de cet avis et exclu toutes possibilités de prêt cet été. Le club parisien voudrait un transfert définitif de 80M€, mais un deal pourrait être conclu pour 60M€. Malgré une situation financière complexe, le club espagnol veut y croire, même si cette opération leur paraît compliquée. Une seule solution pourrait débloquer ce dossier : Une rébellion totale du joueur. Des clubs comme Arsenal ou le Bayern sont également venus aux renseignements. Le Paris Saint-Germain veut boucler ce dossier rapidement, afin d’avoir toutes les ressources financières nécessaires pour préparer « l’après Mbappé » et entreprendre une grande révolution au niveau de l’effectif. Dans tous les cas, Paris tient la corde dans ce dossier, puisque Xavi Simons y est sous contrat jusqu’en 2027.