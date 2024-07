On ne sait pas encore dans quel club jouera Xavi Simons, mais une chose est sûre, cela devrait être loin du PSG. Annoncé distancé par le RB Leipzig dans ce dossier, le Bayern Munich veut encore y croire.

Alors qu’il a un contrat qui court jusqu’en juin 2027 avec le PSG, Xavi Simons a fait savoir qu’il ne comptait pas jouer chez les Rouge & Bleu la saison prochaine. Depuis plusieurs jours, deux clubs semblent se battre pour s’attacher les services de l’international néerlandais, le RB Leipzig et le Bayern Munich. Manchester United serait aussi intéressé mais les Red Devils partiraient de trop loin. Si on entendait parler d’un prêt avec obligation d’achat de 80 millions d’euros du côté de la Bavière, les dernières tendances seraient à un retour au RB Leipzig sous la forme d’un prêt, club avec lequel il a brillé la saison dernière (43 matches toutes compétitions confondues, 10 buts et 15 passes décisives).

A voir aussi : Mercato : Un prêt sec pour Xavi Simons au RB Leipzig

Le RB Leipzig toujours favori dans ce dossier

Ce vendredi soir, Fabrizio Romano fait un point sur ce dossier. Et selon les informations du spécialiste du mercato, le RB Leipzig reste le favori numéro 1 pour récupérer l’actuel joueur du PSG. Il reste encore du travail au club allemand pour conclure le deal avec le club de la capitale. Oliver Mintzlaff, le boss du club allemand, aurait pris ce dossier en main, assure Fabrizio Romano. Malgré cela, le Bayern Munich n’aurait pas abandonné le dossier menant à Xavi Simons et continuerait de pousser pour convaincre l’ancien du Barça de le rejoindre. Les dirigeants munichois attendent aussi la décision de Désiré Doué sur son avenir, lui qui est dans le viseur du Bayern et du PSG.