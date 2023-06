Le Bayern n’a pas dit son dernier mot dans le dossier Lucas Hernandez

Priorité du PSG pour renforcer sa défense, Lucas Hernandez voit le Bayern Munich lui fermer la porte. Des Pourparlers entre les différentes parties devraient, de ce fait, rapidement advenir.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le PSG se montre particulièrement actif en ce début de mercato. Aucun joueur n’a encore officiellement rallié les rangs parisiens mais cela ne devrait tarder. Et outre les venues quasiment actées de Milan Skriniar, Manuel Ugarte, Kang-im Lee et Marco Asensio, Luis Campos s’attèle, en parallèle, à avancer ses pions sur d’autres dossiers chauds. L’un d’entre eux concerne notamment Lucas Hernandez. Désireux d’enrôler le champion du monde 2018, le club de la capitale a commencé son opération séduction. Ce qui semble fonctionner assez bien puisque l’ancien madrilène aurait fait savoir à ses dirigeants qu’il souhaitait apparemment rejoindre le PSG cet été.

Pas de négociations en-dessous de 50 millions d’euros ?

Des velléités confirmées par Sport1. Selon cette source, Lucas Hernandez a bel et bien pris sa décision : il veut quitter le Bayern Munich et revêtir la tunique rouge et bleu la saison prochaine. Néanmoins, malgré ce, le média allemand précise qu’il n’entrera nullement dans un bras de fer avec sa direction, le gaucher ne voulant pas entrer en conflit avec sa direction. Pour sa part, le Bayern Munich aurait toujours dans l’idée de prolonger le contrat de son joueur qui prend initialement fin dans un an tout pile. Sport1 précise, en outre, que le PSG n’a toujours pas soumis d’offre pour Lucas Hernandez. Le club munichois n’entendrait nullement ouvrir des pourparlers en-dessous d’une certaine somme, à savoir 50 millions d’euros. Et afin d’assurer tout de même ses arrières, le board bavarois se pencheraient actuellement sur plusieurs alternatives en cas de départ du natif de Marseille direction la ville lumière. Comme relayé par la presse allemande au cours des dernières heures, l’une des alternatives qui plairait tout particulièrement au Bayern Munich mènerait à Kim-Min Jae, lui aussi annoncé sur les tablettes du PSG durant ce mercato estival.