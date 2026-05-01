Le Bayern pourrait compter sur des retours contre le PSG

Mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte le Bayern Munich en demi-finale retour de la Ligue des champions. Les Bavarois pourraient voir plusieurs joueurs revenir.

Mardi soir, le PSG et le Bayern Munich ont livré une prestation fantastique sur la pelouse du Parc des Princes en demi-finale aller (5-4). Mercredi, les deux équipes se retrouvent à l’Allianz Arena pour aller chercher la qualification en finale de la Ligue des champions. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra faire sans Achraf Hakimi, touché à la cuisse lors de la manche aller et absent plusieurs semaines. Du côté du Bayern Munich, Raphaël Guerreiro est absent. Mais plusieurs joueurs pourraient revenir dans le groupe, comme Alphonso Davies, sorti à la mi-temps mardi soir.

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Rien de grave pour Alphonso Davies

« Phonzy (Alphonso Davies, ndlr) devrait normalement être de retour avec l’équipe aujourd’hui. Il a ressenti quelque chose contre le PSG, donc nous avons décidé de le faire sortir à la mi-temps. Je n’étais pas là (sur le banc), donc c’était un peu difficile pour moi. Mais c’était la bonne décision de ne prendre aucun risque. Il a passé des tests et tout est positif, assure Vincent Kompany en conférence de presse dans des propos relayés par Foot Mercato. Donc il devrait pouvoir s’entraîner aujourd’hui et ensuite nous verrons. J’espère que Tom Bischof sera dans l’équipe demain. Lennart Karl, pas encore. Mais il y a encore une possibilité pour Paris. Je suis prudent avec sa situation. »