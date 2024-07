Le Bayern prêt à s’offrir Désiré Doué et Xavi Simons ?

Le PSG et le Bayern Munich sont liés sur plusieurs dossiers lors de ce mercato estival. Le club allemand aimerait s’offrir Désiré Doué, pisté par les Rouge & Bleu, et Xavi Simons, qui appartient au PSG.

Pour renforcer son effectif, le PSG souhaite s’offrir les services de Désiré Doué. Mais le club de la capitale n’est pas le seul dans le dossier du milieu offensif de Rennes (19 ans). Le Bayern Munich et plusieurs clubs de Premier League (Chelsea, Arsenal, Tottenham) sont aussi sur les rangs. Le club allemand est le premier à avoir bougé dans ce dossier, faisant une offre de 35 millions d’euros, bonus compris aux dirigeants rennais. Une offre repoussée, le club breton souhaitant récupérer 60 millions d’euros pour sa pépite. Malgré ce refus, le Bayern n’a pas abandonné.

Le Bayern va faire une deuxième offre à Rennes pour Doué

Une nouvelle offre devrait bientôt revenir sur le bureau rennais, selon les informations de Sky Sport Deutschland. Si Rennes en demande 60 millions d’euros, le Bayern Munich évalue Désiré Doué entre 40 et 50 millions d’euros. Le média sportif explique que le PSG devrait aussi très rapidement faire une offre au Stade Rennais afin de s’offrir les services de l’international espoirs français. Sky Sport Deutschland indique que Désiré Doué est destiné à remplacer Kingsley Coman, qui devrait quitter la Bavière cet été et qui est dans le viseur du… PSG. Dans le dossier Doué, une décision devrait intervenir dans les prochains jours, assure le média allemand. Ce dernier indique que si Désiré Doué devait rejoindre le Bayern, cela n’empêcherait pas le club allemand de s’offrir les services de Xavi Simons. Lié au PSG jusqu’en juin 2027, l’international néerlandais a fait savoir à ses dirigeants qu’il ne comptait pas jouer au PSG la saison prochaine. Les deux destinations les plus probables pour lui se nomment, le RB Leipzig, où il a été prêté la saison dernière, et le Bayern Munich, avec qui les contours de son futur contrat ont été trouvés.