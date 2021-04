Boateng et Coman touchés au genou à trois jours de PSG / Bayern

En attendant leur quart de finale retour de Ligue des champions mardi prochain, le FC Bayern et le PSG jouaient ce samedi dans leur championnat respectif. Si les Parisiens ont réalisé une belle prestation face au RC Strasbourg (4-1), les joueurs de Hansi Flick ont été tenus en échec face à l’Union Berlin (1-1), à l’occasion de la 28e journée de Bundesliga. Avec une équipe remaniée, le FC Bayern avait ouvert le score par l’intermédiaire du jeune Jamal Musiala (68e). L’équipe de Berlin est parvenue à égaliser en toute fin de match grâce à un but de Marcus Ingvartsen (86e). Avec ce match nul, le FC Bayern reste toujours leader de son championnat mais compte désormais cinq points d’avance sur le RB Leipzig, victorieux du Werder Brême (4-1).

Au rayon infirmerie, le FC Bayern déplore deux joueurs touchés au genou : Kingsley Coman et Jérôme Boateng. Des blessures qui interviennent à trois jours de la confrontation retour face au PSG. Le club allemand n’a pas encore communiqué sur l’indisponibilité des deux Bavarois, qui sont sortis en cours de match. En conférence de presse d’après-match, le coach munichois, Hansi Flick, s’est exprimé sur la blessure de l’ancien Parisien. “Coman a été touché à la tête du péroné et a eu quelques problèmes. Mais je ne crois pas que ce soit grave. Il était clair que Kingsley n’allait jouer que 45 minutes.” Pour rappel, Lucas Hernández et Léon Goretzka sont incertains pour PSG / Bayern. “J’ai plus d’espoir avec Lucas Hernández, même si c’est une blessure qui est plus douloureuse. Avec Leon, on ne peut pas prendre de risques car c’est une blessure musculaire. Là, il ne reste plus qu’à attendre pour voir si les médecins donnent le feu vert”, a poursuivi Hansi Flick en conférence de presse. De leurs côtés, Niklas Süle, Corentin Tolisso, Serge Gnabry, Douglas Costa et Robert Lewandowski sont forfaits pour ce match retour au Parc des Princes.

XI du FC Bayern face à l’Union Berlin : Neuer – Sarr, Boateng (Pavard, 66e), Javi Martínez, Stanisic – Kimmich, Tiago Dantas (Scott, 68e) -Coman (Sané, 46e), Müller, Musiala (Kouassi, 74e) – Choupo-Moting (Alaba, 58e).