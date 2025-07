Le beau discours de Thiago Silva après la victoire de Fluminense contre l’Inter

À 40 ans, Thiago Silva continue de briller sur les terrains. Son équipe, Fluminense a créé un exploit en éliminant l’Inter Milan en huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs (2-0). À l’issue de la victoire, O Monstro a tenu un discours émouvant, en évoquant une histoire personnelle lorsqu’il jouait encore au PSG.

Thiago Silva a joué pendant huit ans au PSG (2012-2020). Après un passage à Chelsea (2020-2024), le défenseur central brésilien a décidé de terminer sa carrière au sein de son club formateur, Fluminense. À 40 ans, O Monstro réalise encore de très bonnes performances, comme il l’a montré depuis le début de la Coupe du monde des clubs. Avec son équipe, il a réussi à se qualifier en huitièmes de finale de la compétition. À ce stade de la compétition, il a éliminé l’Inter Milan (2-0) pour se hisser en quart de finale, où il affrontera Al-Hilal ce soir (21 heures, DAZN).

A voir aussi : PSG : Les discussions entre le club et Thiago Silva pour un hommage

« Il ne faut pas remettre à plus tard ce qu’on peut faire maintenant »

À l’issue de la victoire contre les Milanais, Thiago Silva a tenu un discours émouvant à ses coéquipiers dans le vestiaire, racontant une anecdote personnelle lorsqu’il jouait encore au PSG. « En 2014, je disputais la Coupe du monde au Brésil, et lors d’un jour de repos, je suis rentré à la maison. Mon beau-père est arrivé. C’est l’homme qui a fait de moi ce que je suis aujourd’hui : Thiago Silva. Il était malade, mais je ne connaissais pas la gravité de sa maladie. Je ne savais pas. Je suis reparti rejoindre l’équipe nationale. Le tournoi s’est terminé comme il s’est terminé. Il a été hospitalisé. Je suis retourné à Paris. J’ai commencé la pré-saison, et l’un des premiers matches de Championnat… ma femme m’appelle et me dit : ‘Ton parrain est mort.’ […] Je ne suis pas allé le voir à l’hôpital parce que je pensais qu’il allait s’en sortir. Ce que je veux dire, c’est qu’il ne faut pas remettre à plus tard ce qu’on peut faire maintenant, lance Thiago Silva dans une vidéo postée par ESPN. Ne laissez pas les choses pour plus tard, parce qu’on n’a pas le temps. Profitez du moment. Vivez-le avec joie, mais avec responsabilité. On doit vivre cette aventure à onze. Soyez loyaux envers vos coéquipiers. Battez-vous pour eux. »