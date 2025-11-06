Le beau geste de Lautaro Martinez envers Achraf Hakimi

Victime d’une grave blessure lors de PSG / Bayern Munich, Achraf Hakimi a vu Lautaro Martinez penser à lui au moment de célébrer son but contre Kairat Almaty.

Titulaire lors du choc entre le PSG et le Bayern Munich dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, Achraf Hakimi a quitté ses partenaires quelques minutes avant la mi-temps après un tacle par derrière de Luis Diaz. L’international marocain souffre d’une entorse sévère de la cheville gauche et devrait être absent des terrains pendant six semaines minimum.

Il a repris une célébration d’Achraf Hakimi

Hier soir, l’Inter Milan affrontait le Kairat Almaty lors de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Dans une rencontre que le club italien a remporté (2-1), Lautaro Martinez a marqué. Au moment de célébrer son but, le capitaine des Milanais a eu une pensée pour son ancien coéquipier à l’Inter (saison 2020-2021)en reprenant la célébration pingouin du numéro 2 du PSG, avant de faire le « A » de Achraf avec sa main. Un beau geste apprécié par Achraf Hakimi qui a répondu dans une story Instagram par un coeur à son ancien coéquipier.