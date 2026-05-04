Le beau geste du maire de Paris autour de Bayern / PSG

Mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG défie le Bayern Munich en demi-finale retour de la Ligue des champions. Le maire de Paris a réalisé un beau geste envers 500 enfants.

Le PSG va tenter de se qualifier pour sa deuxième finale de Ligue des champions de suite mercredi soir sur la pelouse de l’Allianz Arena contre le Bayern Munich. Après sa victoire folle à l’aller (5-4), le club de la capitale voudra terminer le travail contre les Allemands. Si Emmanuel Grégoire, le maire de Paris, était présent dans les tribunes du Parc des Princes mardi soir, il ne fera pas le voyage en Allemagne pour soutenir les Rouge & Bleu. Mais il suivra bien avec attention cette demi-finale retour.

À lire aussi : La Mairie de Paris aux couleurs du PSG avant la demi-finale

Il a convié 500 enfants à la mairie

En effet, selon les informations du Parisien, Emmanuel Grégoire a décidé de convier 500 enfants issus de clubs des portes de Paris dans les salons de l’Hôtel de Ville à l’occasion d’une diffusion de la demi-finale retour de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich. L’édile a également pris l’initiative d’installer 150 panneaux lumineux à travers Paris pour réitérer son soutien au PSG, avec le slogan : « Tous ensemble vers la finale ! », avance le quotidien francilien. Depuis son élection le 29 mars, Emmanuel Grégoire a entrepris plusieurs actions pour réchauffer les relations entre la Mairie de Paris et le club, conclut Le Parisien.









