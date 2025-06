Le beau geste du PSG envers l’Olympique Lyonnais

Rétrogradé en Ligue 2 par la DNCG, l’Olympique Lyonnais de John Textor n’a pas répondu favorablement aux demandes de l’instance française. Face à cette situation, le PSG a fait un geste envers l’OL.

L’Olympique Lyonnais a officiellement été sanctionné par la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG). Sous la menace de l’instance française depuis plusieurs mois, John Textor n’a pas réussi son examen financier. Et la sanction est cruelle avec une rétrogradation administrative de l’OL en Ligue 2. Un véritable coup de tonnerre pour le football français qui voit l’un de ses clubs phares descendre à l’échelon inférieur.

Le PSG règle l’intégralité du transfert de Barcola

En froid pendant de longs mois avec Nasser al-Khelaïfi, John Textor est parvenu renouer des liens avec le président parisien depuis quelques semaines. Et pour preuve, le PSG a décidé de faire un beau geste aux Gones face à cette situation difficile. Comme rapporté par le média ParisTeam, le PSG a décidé de verser ses paiements dus pour le transfert de Bradley Barcola à l’été 2023 (45M€+5M€ de bonus). Une information confirmée par le journaliste de Franceinfo, Julien Froment. Les champions d’Europe ont décidé de régler l’intégralité de la somme du transfert à l’Olympique Lyonnais. Habituellement lissée sur plusieurs saisons, cette somme va apporter une liquidité supplémentaire aux dirigeants lyonnais avant leur présentation devant Commission supérieure d’appel de la FFF. Cela pourrait ne pas être suffisant pour sauver le septuple champion de France, « mais c’est un geste du PSG et de Nasser Al-Khelaifi vis-à-vis de John Textor », précise Julien Froment. Le patron des Rouge & Bleu a aussi apporté son soutien à son homologue auprès de l’ECA et de l’UEFA.