Le beau message de Chevalier pour la première de Marin avec le PSG

Hier soir, Renato Marin a connu sa première titularisation avec le PSG. Lucas Chevalier, son remplaçant du jour, a tenu à lui adresser un message pour cette première.

Arrivé au PSG l’été dernier afin d’être le troisième gardien, Renato Marin s’est rapidement intégré à l’effectif du club de la capitale. L’ancien de l’AS Roma donne satisfaction à Luis Enrique et au staff des Rouge & Bleu lors des entraînements. Hier soir, lors du 32e de finale de Coupe de France contre le Vendée Fontenay Foot, l’Italo-Brésilien (19 ans) était titulaire et jouait son premier match sous le maillot du PSG.

« Félicitations mon ami »

Dans une rencontre où il n’a pratiquement rien eu à faire, Renato Marin a réalisé deux parades sur les deux seules occasions obtenues par le Vendée Fontenay Foot lors de la large victoire du PSG (0-4). Une première qui pourrait en appeler d’autres, Matvey Safonov étant absent pour au moins un mois. Remplaçant hier soir, Lucas Chevalier a tenu à féliciter Renato Marin pour son premier match en professionnel. Sur sa story Instagram, l’international français a posté une photo des deux portiers à l’échauffement avec la légende suivante : « Félicitations mon ami. » L’ancien Lillois devrait retrouver les buts du PSG, lui qui n’a plus joué depuis le 29 novembre dernier en raison d’une blessure à la cheville, contre le Paris FC le 4 janvier prochain.