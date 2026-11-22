Gravement touché au genou lors de la victoire du PSG face à l’OGC Nice, Désiré Doué a reçu le soutien de ses coéquipiers, dont un message touchant de Khvicha Kvaratskhelia.

Si la victoire sur la pelouse de l’OGC Nice ce samedi permet au PSG de conserver son fauteuil de leader à l’issue de cette 11e journée de Ligue 1, cette soirée sur la Côte d’Azur laissera un mauvais souvenir. Déjà touché par la grave blessure au genou de Khvicha Kvaratskhelia au mois d’octobre, le club parisien devra désormais se passer d’un autre joueur offensif pendant plusieurs mois.

« Bientôt nous serons de retour sur le terrain ensemble »

Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, Désiré Doué va entamer un long combat avant de retrouver la compétition. Pour cela, l’international français pourra compter sur le soutien de ses coéquipiers. Ainsi, les messages de soutien se multiplient pour l’attaquant de 21 ans. Également touché au genou, Khvicha Kvaratskhelia a adressé un beau message au Golden Boy 2025 sur ses réseaux sociaux : « Reste fort, mon frère. Nous surmonterons cette épreuve et bientôt nous serons de retour sur le terrain ensemble, le sourire aux lèvres et en faisant ce que nous aimons le plus. Nous sommes tous à tes côtés. »

Achraf Hakimi a également adressé un message à son coéquipier : « On est ensemble, mon frère. Je t’aime. » De même pour Ferran Torres : « Tu reviendras plus fort, mon frère. » D’autres joueurs, tels qu’Ousmane Dembélé, Maghnes Akliouche et Nuno Mendes ou encore Illia Zabarnyi, ont aussi partagé ce moment douloureux sur leurs réseaux sociaux.

Le message fort de Kvara pour Doué 🤧 Plus qu’une équipe, une famille ❤️💙 https://t.co/WvVCmhACR6 — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 22, 2026

Avec toi, Désiré. ❤️ https://t.co/QmOYHvlm3M — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 22, 2026