Le beau message de Kylian Mbappé envers Nasser al-Khelaïfi

Kylian Mbappé a passé sept ans au PSG. Sa fin d’aventure avec les Rouge & Bleu a été houleuse. Deux ans après son départ, l’international français s’est montré élogieux envers son ancien président, Nasser al-Khelaïfi.

En 2017, le PSG avait décidé de miser sur Kylian Mbappé en offrant 180 millions d’euros à Monaco. L’attaquant passera sept ans au sein du club de la capitale, en deviendra le meilleur buteur (256 buts) et repartira avec quatorze trophées. Mais sa dernière saison a été houleuse. Ne voulant pas prolonger son contrat, ses dirigeants lui ont expliqué qu’il devait se trouver un point de chute, les dirigeants ne souhaitant pas le laisser partir libre. Ce sera finalement le cas. Depuis son départ, il est en conflit avec le PSG, réclamant les salaires et les primes que le PSG devait lui verser mais qu’il n’avait pas versés. Ce dimanche, pour Le Parisien, plusieurs de ses coéquipiers en équipe de France et certains de ses proches lui ont posé des questions. Michael Olise lui a demandé quelle rencontre a changé sa vie. Et l’international français a rendu hommage à Nasser al-Khelaïfi.

« Nasser al-Khelaïfi a fait beaucoup de choses pour ma famille et pour moi »

« À Paris, j’ai eu Luis Campos. Olivier Gagne, son assistant, qui m’a toujours guidé. Avec lui, je parlais vraiment de tout, de la vie, de ma vie privée, du foot… C’est un des rares dans le milieu avec qui j’ai autant échangé. Bien sûr, il y a les coachs. Et le président Nasser, aussi ! Tout le monde ne retient que la fin, ce qui est normal parce que partir du PSG, c’est quasiment impossible. Je savais qu’en partant, je finirais dans cette situation. Mais avant tout ça, je ne peux pas mentir, il a fait beaucoup de choses pour ma famille et pour moi. Quand j’ai un conflit avec quelqu’un et que je pense mériter de le gagner, je n’ai aucun problème et scrupule à aller jusqu’au bout. Mais il ne faut pas tout confondre : Nasser est quelqu’un que j’estime. Parce que si aujourd’hui je suis au Real Madrid et capitaine de l’équipe de France, le Paris Saint-Germain et Nasser al-Khelaïfi ont une place centrale. C’est le club dans lequel je suis resté le plus longtemps (2017-2024), je ne peux pas faire comme si ça n’avait pas existé. Ce n’est pas possible et ce n’est pas ce que je suis. »