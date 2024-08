Le beau message de Manuel Ugarte après son départ du PSG

Devenu officiellement un joueur de Manchester United, Manuel Ugarte a délivré un beau message après son départ du PSG.

Un an et puis s’en va. Recruté l’été dernier contre 60M€ en provenance du Sporting CP, Manuel Ugarte quitte déjà le PSG. Après avoir perdu sa place de titulaire au fil de la saison 2023-2024, l’Uruguayen de 23 ans rejoint Manchester United dans le cadre d’un transfert définitif. Dans cette opération, les Rouge & Bleu toucheront 50M€ plus 10M€ de bonus et avec 10% en cas de future vente du joueur.

« Il est dommage que mon passage n’ait pas été à la hauteur de mes attentes »

Après ce départ, le désormais ex-numéro 4 du PSG a délivré un message émouvant sur ses réseaux sociaux. « Aujourd’hui, il est temps pour moi de vous dire au revoir, avec des sentiments partagés. Je ne peux pas m’empêcher de vous remercier pour tout le soutien que vous m’avez apporté. Vos encouragements, votre passion et vos marques de soutien inconditionnel ont rendu chaque moment unique. Il est dommage que mon passage n’ait pas été à la hauteur de mes attentes. Je suis arrivé avec beaucoup d’espoirs et l’envie de réussir, mais parfois les choses ne se passent pas comme prévu. Néanmoins, je repars avec de merveilleux souvenirs et des leçons précieuses que je chérirai toujours (…) Bien que mon aventure prenne fin ici, je vous souhaite le meilleur pour l’avenir », a déclaré Manuel Ugarte après son départ du PSG. En une saison avec les Rouge & Bleu, l’international uruguayen a disputé 37 matches pour 3 passes décisives et aura remporté trois trophées (Ligue 1, Coupe de France et Trophée des Champions).