Le beau message de Nasser al-Khelaïfi aux salariés et supporters du PSG

Le PSG a une nouvelle fois remporté la Ligue des champions cette saison. Nasser al-Khelaïfi a adressé un message aux salariés du PSG après ce nouvel accomplissement.

Le PSG est sur le toit de l’Europe pour la deuxième année de suite. Après avoir étrillé l’Inter Milan la saison dernière (5-0), le PSG a dû attendre la séance des tirs au but lors de la finale contre Arsenal pour s’offrir sa deuxième Ligue des champions de suite (1-1, 4 t.a.b. à 3). Après ce nouvel accomplissement, Nasser al-Khelaïfi, le président des Rouge & Bleu, a envoyé un mail aux salariés du PSG, en français et en anglais, pour les féliciter du travail effectué lors de cette nouvelle saison historique.

« Tous les champions ne sont pas sur le terrain »

« Gagner une première fois est historique ; réaliser le back-to-back est légendaire. C’est un moment d’immense fierté, et je tenais à vous remercier personnellement. Tous les champions ne sont pas sur le terrain. Cette victoire est aussi celle de toutes les équipes qui œuvrent chaque jour avec passion, engagement et exigence pour faire grandir notre club, lance le président du PSG dans cette lettre dévoilée par Le Parisien. Votre professionnalisme et votre engagement ont largement contribué à ce succès. Sur tous les terrains, les couleurs du Paris Saint-Germain ont brillé grâce au travail et à l’engagement de nos équipes. Fidèles à nos valeurs d’humilité, d’exigence et d’ambition, nous continuerons à repousser nos limites pour offrir toujours plus de joie et de fierté aux Parisiens et à la France entière. Tous ensemble. Ici c’est Paris. »

La lettre de Nasser Al-Khelaïfi

« Chers supporters,

Ce samedi à Budapest, notre Club a remporté une deuxième Ligue des Champions consécutive. Gagner une première fois est historique ; réaliser le Back 2 Back est légendaire.

Cette victoire est avant tout la vôtre. Elle appartient à celles et ceux qui aiment le Paris Saint-Germain avec passion, fidélité et fierté, à Paris, en France et partout dans le monde.

Tout au long de la saison, votre soutien indéfectible a accompagné notre équipe partout où elle a joué. Vous avez toujours été présents. Cette confiance est une force et une responsabilité que nous portons avec humilité et détermination.

Être champion ne peut se résumer aux minutes de jeu d’un match ni aux émotions d’une finale. Les plus grandes conquêtes naissent de milliers d’heures de travail, d’efforts quotidiens et d’un engagement partagé par toutes celles et ceux qui font vivre la passion et les valeurs du Club.

Cette saison encore, des milliers de voix ont porté le Paris Saint-Germain vers la victoire. Les joueurs, le staff, les équipes du Club, nos partenaires, mais aussi et surtout vous, supporters. Vous en avez été les principaux artisans.

Aujourd’hui, nous célébrons ensemble ce nouveau chapitre de notre histoire. Mais notre ambition demeure intacte. Nous devons rester humbles, notre travail pour la saison prochaine a déjà commencé. Nous continuerons à œuvrer chaque jour avec le même engagement et la même passion pour faire rayonner Paris, en France et dans le monde entier.

Au nom de l’ensemble du Club, je tiens à vous remercier sincèrement.

Ensemble, nous avons écrit une nouvelle page de notre histoire. Ensemble, nous continuerons d’écrire la légende du Paris Saint-Germain.

Avec toute ma gratitude,

Nasser Al-Khelaïfi

Président du Paris Saint-Germain »