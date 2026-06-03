Nasser al Khelaïfi
Image : psg.fr

Le beau message de Nasser al-Khelaïfi aux salariés du PSG

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas3 juin 2026

Le PSG a une nouvelle fois remporté la Ligue des champions cette saison. Nasser al-Khelaïfi a adressé un message aux salariés du PSG après ce nouvel accomplissement. 

Le PSG est sur le toit de l’Europe pour la deuxième année de suite. Après avoir étrillé l’Inter Milan la saison dernière (5-0), le PSG a dû attendre la séance des tirs au but lors de la finale contre Arsenal pour s’offrir sa deuxième Ligue des champions de suite (1-1, 4 t.a.b. à 3). Après ce nouvel accomplissement, Nasser al-Khelaïfi, le président des Rouge & Bleu, a envoyé un mail aux salariés du PSG, en français et en anglais, pour les féliciter du travail effectué lors de cette nouvelle saison historique. 

Un PSG dans la légende, les célébrations au Parc, les violences après la victoire… Nasser Al-Khelaïfi se confie
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« Tous les champions ne sont pas sur le terrain »

« Gagner une première fois est historique ; réaliser le back-to-back est légendaire. C’est un moment d’immense fierté, et je tenais à vous remercier personnellement. Tous les champions ne sont pas sur le terrain. Cette victoire est aussi celle de toutes les équipes qui œuvrent chaque jour avec passion, engagement et exigence pour faire grandir notre club, lance le président du PSG dans cette lettre dévoilée par Le Parisien. Votre professionnalisme et votre engagement ont largement contribué à ce succès. Sur tous les terrains, les couleurs du Paris Saint-Germain ont brillé grâce au travail et à l’engagement de nos équipes. Fidèles à nos valeurs d’humilité, d’exigence et d’ambition, nous continuerons à repousser nos limites pour offrir toujours plus de joie et de fierté aux Parisiens et à la France entière. Tous ensemble. Ici c’est Paris. »

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas3 juin 2026

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