Le beau message de Villarreal envers PSG avant leur affrontement

Ce mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG affronte Villarreal lors de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Quelques heures avant ce match, le club espagnol a adressé un très beau message au PSG.

Le PSG retrouve la Ligue des champions ce mardi soir avec le déplacement à Villarreal dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue. Après avoir remporté ses trois premiers matches, le club de la capitale voudra faire la passe de quatre sur la pelouse du stade de la Céramique pour conforter sa place de leader et se rapprocher d’une qualification dans le top 8. Quelques heures avant cette rencontre, Villarreal a adressé un très beau message au PSG sur ses réseaux sociaux.

« Cher PSG, il existe encore un coin d’Europe qui vous reste à découvrir »

« Cher PSG. Nous savons que vous avez dominé l’Europe de manière impériale ces dernières saisons. Deux Ligues des champions consécutives. En battant, un à un, les meilleurs clubs du continent. Vous avez tout gagné. Mais il existe un endroit en Europe que vous ne connaissez pas encore. Une petite ville… où le football se respire à chaque coin de rue, où il n’est pas nécessaire de demander s’il y a un match aujourd’hui. Un village irréductible qui tout comme Paris, sait aussi ce que signifie être couronné en Europe. En réalité, c’est la plus petite ville du continent à avoir eu cet honneur. C’est un lieu particulier. Un lieu qui a vécu des rêves impossibles… Et qui a vu tomber des géants. On nous appelle la Aldea. Et nous en sommes fier. Parce qui, nous avons appris que la taille d’une ville ne détermine pas la grandeur de ses rêves. Cette fois, c’est le champion qui nous rend visite. Et nous l’accueillons comme l’occasion se mérite : avec respect, avec enthousiasme et avec toute une ville prête à vivre une nouvelle nuit magique. Cher PSG, il existe encore un coin d‘Europe qui vous reste à découvrir. »