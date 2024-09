Le beau message d’Ismaël Gharbi après son départ du PSG

Formé au PSG, Ismaël Gharbi a définitivement quitté le club de la capitale lors de ce mercato estival pour rejoindre Braga. Sur son compte Instagram, le titi parisien a adressé un beau message au club et aux supporters.

Ismaël Gharbi a été l’un des meilleurs joueurs du centre de formation du PSG de ces dernières années. Le milieu offensif (20 ans) a fait ses débuts professionnels avec les Rouge & Bleu lors du Trophée des Champions 2021. Il jouera 12 matches avec son club formateur avant d’être prêté au Stade Lausanne Ouchy la saison dernière avec qui il jouera 31 matches toutes compétitions confondues pour sept buts. De retour au PSG, il n’entrait pas dans les plans de Luis Enrique et était placé dans le loft. En fin de mercato estival, il a trouvé un accord avec Braga pour un contrat de cinq ans.

« Paris restera toujours ma maison »

Ce dimanche, via ses réseaux sociaux, le titi du PSG a adressé un beau message d’adieu. « C’est avec beaucoup d’émotion que je vous annonce mon départ du Paris Saint-Germain, le club qui m’a formé et où j’ai grandi, à la fois en tant que joueur et en tant qu’homme. Représenter ce club, dans ma ville, a été un véritable honneur. J’ai eu la chance de porter ce maillot, celui de mon enfance, et d’apprendre aux côtés de certains des plus grands joueurs du monde. Ces expériences et ces rencontres resteront à jamais gravées en moi. Je tiens à remercier toutes les personnes que j’ai croisées ici, coéquipiers, entraîneurs, staff, et bien sûr vous, les supporters. Paris restera toujours ma maison, et je continuerai à soutenir le club. »