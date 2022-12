Presque un an après son départ de l’Inter Miami, Blaise Matuidi a annoncé la fin de sa carrière de footballeur professionnel ce vendredi soir. Le PSG, son ancien club, lui a adressé un message pour saluer sa très belle carrière.

Blaise Matuidi est une des légendes du PSG. Le milieu de terrain a joué pendant six ans chez les Rouge & Bleu, son club de cœur. Entre 2011 et 2017, il aura participé à 295 matches pour 33 buts et 28 passes décisives. Il aura remporté 5 championnats de France, 3 Coupes de France, 4 Coupes de la Ligue et 3 Trophées des Champions. Blaise Matuidi qui était aussi un chouchou des supporters parisiens. Après le PSG, il avait joué à la Juventus Turin (2017-2020) et à l’Inter Miami (2020-février 2022). Ce vendredi, les Rouge & Bleu ont tenu à adresser un message à leur ancien numéro 14 après l’annonce de sa retraite du football professionnel.

« Le PSG et ses supporters se souviendront de tes exploits »

« Félicitations pour ton immense carrière, ton professionnalisme et ta bonne humeur ! Le PSG et ses supporters se souviendront de tes exploits en Rouge & Bleu. Le club te souhaite le meilleur dans tes nouveaux projets. À bientôt au Parc des Princes« , salue le club de la capitale sur son compte twitter avec le hashtag PSGLegend. Pour rappel, c’est le troisième ancien du PSG à faire ce choix en 2022 après Guillaume Hoarau et Mevlut Erding. Les deux joueurs ont d’ailleurs côtoyé le milieu de terrain lors de leur fin de parcours avec les Rouge & Bleu.