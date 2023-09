C’est fait : Marco Verratti n’est plus un joueur du PSG. Et dans la foulée de cette officialisation XXL, Kylian Mbappé a souhaité rendre hommage à son désormais ex-coéquipier.

Cela faisait longtemps que ce transfert était acté dans la tête de tout le monde, c’est désormais chose faite : Marco Verratti a bel et bien quitté le PSG en ce mercredi 13 septembre. C’est une vraie page qui se tourne donc en terre parisienne avec le départ d’un joueur débarqué il y a plus de dix ans de cela. C’est Al-Arabi, club qatari, qui a finalement mis la main sur le natif de Pescara moyennant une somme estimée à 50 millions d’euros.

Les louanges de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé qui a passé six ans à ses côtés au PSG, a tenu à rendre hommage à Marco Verratti via son compte Instagram. Un très joli message que le principal intéressé devrait grandement apprécier. « Un joueur et une personne d’exception. Avoir le privilège d’être à tes côtés toutes ces années aura été un plaisir immense. Ton passage ici ne sera jamais oublié ou négligé. L’un des meilleurs joueurs que j’ai pu voir. Merci mon ami. Tu vas beaucoup me manquer. »