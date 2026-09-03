Le bel hommage de Luis Enrique à Bradley Barcola

Demain soir (21h05, Ligue 1 +), le PSG reçoit l’AS Monaco lors de la troisième journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse.

Le PSG retrouve la Ligue 1 demain soir avec la réception – au Parc des Princes – de l’AS Monaco dans le cadre de la troisième journée. Comme avant chaque match des Rouge & Bleu, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse ce jeudi après-midi. Le coach du PSG a été questionné sur le mercato estival du PSG, a rendu hommage à Bradley Barcola, qui a quitté les doubles champions d’Europe pour Liverpool, la rencontre contre l’AS Monaco, le retour au Parc des Princes, João Neves…

Le mental des joueurs (PSG TV)

« Quand on parle du sport de haut niveau, c’est le standard minimum que tu dois avoir. On a montré cette mentalité depuis le premier jour. »

Le retour au Parc des Princes (PSG TV)

« On a démarré cette saison de manière un peu différente avec des matchs très difficiles à l’extérieur. On est impatients de jouer notre premier match de la saison à domicile demain. »

Le match contre Monaco (PSG TV)

« On cherche à faire un très bon match et à gagner. Quand on repense aux matchs contre Monaco l’an dernier, ce ne sont pas de bons souvenirs. Demain, on aura besoin du soutien de nos supporters. On va chercher à aller gagner nos premiers trois points. C’est un vrai plaisir de retrouver nos supporters et notre maison. »

Le mercato du PSG

« Le bilan que je peux faire, c’est qu’on a fait un mercato exceptionnel. Sans aucun doute. La direction avec Luis Campos a fait un travail incroyable. Je voudrais saluer les joueurs qui sont partis, ils ont été très importants dans la conquête des trophées ces deux dernières années. Je leur souhaite le meilleur. Je pense que leur départ a été nécessaire car on a besoin d’une nouvelle énergie dans l’équipe. Le cas de Barcola est pour moi différent, parce qu’il a énormément grandi à Paris et a fait énormément grandir l’équipe avec ses performances. Il voulait avoir plus de poids en termes de jeu, je ne pouvais pas le lui garantir. Au final, je pense que tout le monde est content de la situation. On est très contents de démarrer la saison avec les nouveaux joueurs. »

Le PSG meilleur après le mercato ?

« Tout ce que je peux dire, c’est que je suis content. Après, il y a le temps d’adaptation des joueurs. Je me rappelle que lors de ma deuxième année, tout le monde avait des doutes sur les joueurs qu’on avait pris. Et ils ont fini par montrer leur niveau. On a acheté les joueurs qu’on voulait. C’est très important de voir leurs visages quand on parle avec eux, leur ambition. Maintenant, il y a des règles de fair-play financier et je pense qu’on est l’une des meilleures équipes d’Europe sur et en dehors du terrain. »

Quand le PSG sera-t-il à 100 % ?

« Ça dépend de beaucoup de facteurs que je ne peux pas contrôler. Mon travail est de chercher les meilleurs 11 joueurs pour chaque match. Je ne suis pas préoccupé du moment où on sera au très haut niveau. »

Le début de saison relevé en Ligue 1

« Ce n’était plus le plus facile. Mais il faut l’accepter et se préparer. On a vendu aucun joueur qui était titulaire en finale de Ligue des champions et on a signé de jeunes joueurs, je pense que ça peut être un mélange très positif. On doit attendre de voir ce que ça va donner. »

Le départ de Bradley Barcola

« Je pense que tout le monde est gagnant. Il voulait partir car il voulait avoir plus d’importance dans l’équipe. Et ça, tu dois le gagner à l’entraînement, je ne peux pas le garantir à aucun joueur. Il a été un joueur très important, c’est une personne incroyable, il était aimé de ses coéquipiers. Il lui restait encore deux années, il a décidé de partir et je lui souhaite le meilleur. Il faut l’accepter. Ça sera normal dans l’avenir d’avoir des joueurs qui ont été très importants dans le club qui partent. Mais c’est la vie. »

João Neves

« Il ne jouera pas demain… non je rigole. Il sera titulaire demain, s’il n’y a pas de problème cette nuit. Il jouera donc son 100e match avec le PSG, bravo à lui. C’est un vrai plaisir d’avoir un joueur avec sa qualité individuelle, sa capacité physique et technique, l’énergie qu’il apporte à l’équipe. La personne qu’il est est encore mieux, c’est très important pour l’équipe. »

La possibilité de gagner une troisième Ligue des champions de suite

« On n’a pas encore démarré la compétition. Les objectifs sont clairs, vous le savez. Je l’ai dit plein de fois : je veux gagner les trophées les plus importants et il n’y a pas plus grand trophée que la Ligue des champions. »

Ce qui va changer avec le départ de Bradley Barcola

« C’est différent, forcément, mais je suis content avec les trois joueurs dans la ligne d’attaque. Il ne faut pas faire de comparaisons. On va voir ce qui va se passer mais je suis content de ce mercato. »

L’AS Roma

« C’est un bon souvenir d’avoir entraîné là-bas. On verra, ça va être difficile car ils ont une très belle équipe. »

À quel point la victoire est importante demain ?

« Tu penses que si demain on ne gagne pas, on sera hors course pour le titre? C’est clair que demain, notre objectif sera de gagner contre une équipe qui nous a battus la dernière fois au Parc des Princes. Ce ne sera pas facile, Monaco a toujours été une très belle équipe, et particulièrement avec cet entraîneur qui est courageux et aime jouer au football. »

La nouvelle pelouse du Parc des Princes

« On avait hâte de jouer notre premier match au Parc des Princes mais ce n’était pas possible et c’était dommage pour nous. On m’a dit que maintenant la pelouse est en bonne condition, il faut voir demain si ça sera le cas pendant tout le match. On a besoin qu’elle soit en bon état. »

Felipe Luis, le coach de Monaco

« C’est sa première expérience avec un club européen mais il a déjà fait beaucoup de choses au Brésil. On a vu quel type d’entraîneur il était quand on a joué contre Flamengo. Quand j’ai entendu qu’il venait en France, au début j’étais content. Mais après je me suis dit que peut-être je ne devrais pas. C’est important d’avoir des coachs comme lui pour le football français. Je lui souhaite le meilleur, mais après le match contre nous. »

Le tirage au sort de la Ligue des champions

« Impossible de faire plus dur que l’an dernier. On est habitués à ce type de tirage au sort. Il faudra améliorer nos performances pour être dans les huit premiers, notre objectif. On a l’expérience des deux précédentes saisons. »

Le Ballon d’Or

« Je ne suis pas intéressé par qui gagne le Ballon d’Or. Mais à mon avis, ça doit être un joueur du PSG. On a de tout. On a des joueurs qui ont gagné la Ligue des champions. On a Fabian, qui a gagné la Coupe du monde. Ousmane, qui a gagné le Ballon d’Or la saison dernière. C’est mon avis. Mais je ne suis pas intéressé par les récompenses individuelles. »

Sa façon de faire en tant qu’entraîneur

« Je devrais voir l’interview de Fabregas, qui montre son niveau d’entraîneur, c’est incroyable ce qu’il fait avec Côme. Je pense que l’entraîneur a ses propres schémas. Je pense que le plus important, c’est de s’adapter aux joueurs. Je fais les choses différemment que quand j’étais dans d’autres clubs. On cherche à progresser, à changer, car les adversaires s’adaptent. C’est passionnant pour moi, et c’est ma motivation. Je suis d’accord avec Fabregas, si tu n’as pas de mobilité, tu ne peux pas surprendre. Il faut trouver de nouvelles clés pour se renouveler. »