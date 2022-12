Hier, Blaise Matuidi a officialisé son choix de raccrocher les crampons. À 35 ans, le milieu de terrain s’arrête après une longue et riche carrière. Son ancien coéquipier au PSG, Marco Verratti lui a rendu hommage.

Après une très belle carrière de 18 ans, cinq titres de champion de France, trois coupes de France, 4 coupe de la Ligue, trois trophées des Champions, trois championnats d’Italie, une coupe d’Italie, une supercoupe d’Italie et une Coupe du monde, Blaise Matuidi a décidé de mettre un terme à sa carrière hier. Sans club depuis février dernier et la fin de son aventure américaine à l’Inter Miami, l’ancien joueur du PSG (2011-2017) va donc entamer une nouvelle vie. De 2012 à 2017, il a formé l’un des meilleurs si ce n’est le meilleur milieu de terrain d’Europe avec ses compères Thiago Motta et Marco Verratti.

« Merci beaucoup mon ami Blaise, tu es spécial »

Ce dernier a tenu à lui rendre un bel hommage sur son compte Instagram. Le numéro 6 du PSG, dont la prolongation de contrat devrait prochainement être officialisée, s’est adressé à son ancien coéquipier pour le féliciter de ce parcours dans le monde du football. « Quel plaisir de partager des bons moments avec toi. Merci beaucoup mon ami Blaise, tu es spécial« , écrit Marco Verratti sur sa story avec un petit cœur rouge à la fin de son message.