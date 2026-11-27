Avec les graves blessures de Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué, le PSG pourrait recruter cet hiver. Le Betis Séville s’attend à ce que le PSG vienne aux renseignements pour Abde Ezzalzouli.

En quelques semaines, le PSG a vu deux de ses cadres être victimes d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué. Les deux joueurs ne devraient pas rejouer de la saison. Le club de la capitale pourrait bouger lors du mercato hivernal afin de pallier ces deux absences importantes. Plusieurs noms ont circulé dans cette optique. Le dernier en date, Abde Ezzalzouli.

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Une clause libératoire de 60 millions d’euros

Selon les informations de Sport, le Betis Séville s’attend à ce que son international marocain soit sollicité lors du mercato hivernal. Si après la blessure de Khvicha Kvaratskhelia, les dirigeants sévillans avaient démenti un intérêt du PSG pour Abde Ezzalzouli, cela pourrait changer dans les prochaines semaines. Selon les informations de Sport, le Betis n’aurait pas l’intention de se séparer de l’un de ses meilleurs éléments en cours de saison alors que le joueur n’envisagerait pas non plus de partir en janvier. Mais à l’intérieur du club, on sait qu’une offre financière conséquente pourrait changer la donne. Dans son contrat, Abde Ezzalzouli possède une clause libératoire de 60 millions d’euros. Somme qui n’effraiera pas le PSG, assure Sport.