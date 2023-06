Le bilan de la saison, le centre de formation, Zaïre-Emery, Luca Cattani se confie

L’été dernier, le centre de formation du PSG a changé de directeur. Luca Cattani a été installé avec comme adjoint Yohan Cabaye. Très rare dans les médias, l’Italien (40 ans) a accordé une interview à l’Equipe. Dans cette dernière, il se dit satisfait de la saison et aimerait que plus de jeunes du centre de formation suivent la trajectoire de Warren Zaïre-Emery, qui a beaucoup joué cette saison avec les pros (31 matches, 1116 minutes). Extraits choisis.

Bilan de la saison

« Si on parle des joueurs, des entraîneurs, de tous les groupes de travail et de la cellule recrutement et administrative, je crois que c’est vraiment une très bonne saison. Tout le monde au centre doit être content. Je suis encore déçu par la défaite (2-1) en finale du Championnat -19 ans face à Nantes mais je suis globalement heureux car j’ai observé un développement collectif de tous les employés du centre et pas seulement des joueurs.«

Le projet mis en place

« La FIFA a imposé un nouveau protocole limitant le nombre de prêts, moi Luca, et tous les Luca des centres de formation on a dû s’adapter et réduire le nombre de contrats professionnels pour les jeunes. Au PSG, il y avait un nombre trop élevé de contrats pro ou de formation. Des clubs européens avaient plus de 100 joueurs sous contrat en 2022, c’est une catastrophe. L’été dernier, on a fait un très bon travail qui va nous permettre d’être moins sous pression cet été mais on a encore besoin de dégraisser l’effectif. Cela prendra deux, trois peut-être même quatre saisons, je ne sais pas. C’est impossible de prêter 20 joueurs en un été. »

Le bilan des jeunes montés en pro cette saison

« Il est top. Ce qu’a été capable de faire Warren (Zaïre-Emery), c’est exceptionnel. Je n’ai pas en mémoire, pas uniquement au PSG mais aussi dans d’autres grands clubs, d’un jeune joueur monté chez les pros à 16 ans et qui a eu l’opportunité de jouer des matches avec l’exigence qu’il y a, techniquement et athlétiquement. Le plus impressionnant avec Warren, c’est sa mentalité. La veille d’un match de Ligue 1 où il a joué, il est venu toute la journée au centre assister à l’entraînement des -19 ans puis au match des – 15 ans. Il est vraiment attaché au PSG.«

La prolongation de Zoumana Camara

« Il fallait choisir le bon timing pour le faire prolonger même s’il était en fin de contrat. « Papus » était suivi par plusieurs clubs pro et c’est normal. Je lui ai proposé de prolonger après une défaite à Lille. Il perd aussi le suivant contre Lens. Mais j’avais confiance en lui, et ce n’est pas une confiance liée aux résultats mais au travail qu’il fait avec son staff.«

Sur quels autres axes de votre stratégie travaillez-vous aussi ?

« On va changer la méthodologie d’entraînement et axer sur l’individualisation des joueurs. On veut leur permettre de faire progresser leurs points forts, ça passe par plus de travail en autonomie. Autre aspect, on a beaucoup de joueurs qui ne sont pas conservés. On fait donc des petits ajustements dans les effectifs. On veut encore rajeunir les -19 ans, avec plus de joueurs nés en 2007. On a recruté un gardien, un attaquant et un défenseur et l’un d’eux est né en 2007. »

Quand vous voyez un joueur que vous avez formé signer dans un club pro, vous n’avez pas de regrets ?

« 10 % du budget du centre de formation est consacré à des joueurs que l’on ne peut pas utiliser, car ils sont prêtés. Mon objectif est d’utiliser les 100 % du budget pour le centre. Pour faire cela, on doit faire attention aux contrats que l’on propose aux joueurs. Si tu signes un joueur trois saisons et qu’il n’en joue qu’une en -19 ans, alors tu payes le triple pour un an. Notre mission est de former le plus de joueurs possible pour notre équipe mais aussi pour le marché global.«