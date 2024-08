Après une première saison réussie, Luis Enrique aborde son deuxième exercice dans la peau d’entraîneur du PSG avec beaucoup de confiance.

Après une première saison d’excellente facture sur le banc du PSG avec un triplé national (Ligue 1, Coupe de France et Trophée des Champions) et une demi-finale de Ligue des champions, Luis Enrique aura à coeur de faire aussi bien lors de cet exercice 2024-2025. Et le technicien espagnol a parfaitement lancé l’an II de son aventure au Paris Saint-Germain avec un large succès sur la pelouse du Havre (1-4). Dans un entretien accordé au site officiel du club, Luis Enrique a fait le bilan de sa première saison chez les Rouge & Bleu. Il a également affiché ses ambitions pour la saison à venir et a donné son ressenti sur le mercato parisien et le centre de formation. Extraits choisis.

Ce qu’il retient de la saison passée

« La première chose que je retiens de la saison dernière, c’est les trois titres. Mais ce n’est pas que ça : il y a aussi eu beaucoup de nouveaux joueurs, un nouveau staff, un nouveau centre d’entraînement qui est magnifique. Je pense que c’était la première étape d’un nouveau projet pour le club. Cette première saison a été très positive pour tout le monde (…) La saison passée, le lien entre le public et l’équipe était exceptionnel. »

Les ambitions pour la saison 2024-2025

« La prochaine étape, c’est de continuer sur cette voie en faisant progresser l’effectif. Je suis très, très motivé. Ce que je vois et ce que je ressens chez les joueurs, c’est de l’ambition. Je pense que nous allons faire une très bonne saison (…) Si nous sommes capables de nous entraîner à un niveau plus élevé, nous serons mieux préparés pour la compétition. Mon idée, c’est que chaque séance d’entraînement soit un match de compétition (…) Nous voulons être en mesure de nous battre pour tous les titres. Nous voulons toujours plus. Pour moi, en tant qu’entraîneur, c’est une nouvelle année d’apprentissage. Une fois de plus, je sors de ma zone de confort et j’essaie de faire les choses différemment. C’est ce qui me fait vivre, ce qui me motive. Le défi de montrer à tous que nous pouvons être meilleurs, de montrer à nos supporters une équipe encore meilleure, qui n’arrête pas de se battre, qui n’arrête pas de jouer du bon football. C’est ma motivation. »

Le mercato parisien

« Nous ne voulons pas de joueurs qui viennent pour nous rendre service. Ça doit être l’inverse : nous voulons des joueurs qui ont faim, qui veulent venir dans un club unique comme le Paris Saint-Germain, dans une ville unique, dans un pays unique, et qui veulent entrer dans l’histoire du club (…) Si un joueur a des doutes sur sa venue au PSG, nous n’en voulons pas. Nous voulons des joueurs qui sentent qu’ils viennent à Paris pour marquer l’histoire, qui ont faim, qui ont l’envie… s’ils hésitent avec un autre club, nous n’en voulons pas. »

Sa vision du football

« Il ne faut pas se focaliser que sur le résultat. J’aime beaucoup plus la façon dont nous gagnons. Si vous regardez notre dernier match de la saison dernière avec la victoire en Coupe de France, cela montre un peu notre mentalité : dominer l’adversaire. Peu importe si nous gagnons, nous continuons à attaquer, nous ne nous arrêtons pas. Je pense que nous avons vu cela tout au long de la saison dernière. Quand ça se passe bien, tout le monde est content, et quand ça se passe mal, nous nous relevons et nous essayons à nouveau. »

Le centre de formation

« Je pense que notre équipe sera encore plus jeune que l’année dernière. Nous avons plusieurs joueurs issus de la formation parisienne au sein du groupe, de jeunes joueurs qui sont l’essence même du club (…) À l’avenir, nous voulons les voir devenir les leaders de l’équipe. »