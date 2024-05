Hier soir, la finale de la Coupe de France a été entachée par des affrontements entre des supporters du PSG et de Lyon avant la rencontre sur une aire d’autoroute. Des images dont tout le monde aurait aimé se passer.

Le match entre le PSG et Lyon en finale de Coupe de France a été une fête sur le terrain. Meilleur, le club de la capitale s’est logiquement imposé (1-2) et a soulevé la 15e Coupe de France de son histoire. Si dans la Decathlon Arena, tout c’est bien passé entre les supporters des deux équipes, qui ont mis une très bonne ambiance, cela a dégénéré quelques heures avant entre des supporters des deux camps sur une aire d’autoroute. En effet, comme le rapporte l’Equipe « vers 18 heures, deux cars lyonnais sont sortis de l’autoroute A1 sur le parking du péage de Fresnes-lès-Montauban, à 39 km au sud de Villeneuve-d’Ascq. Ils sont tombés nez à nez avec quatre cars d’ultras parisiens, dont certains sont descendus pour en découdre. » Si le ministère de l’Intérieur nous a indiqué que les véhicules lyonnais n’étaient « pas sous escorte » à ce moment précis, les versions des deux clubs finalistes, qui « déplorent et condamnent » unanimement toute forme de violences, s’opposent sur le déroulé des événements, indique le quotidien sportif.

A voir aussi : Mbappé, Vitinha, mercato, incidents… La conférence de presse d’après-match de Luis Enrique

8 policiers et 30 supporters blessés, dont 14 ayant nécessité une prise en charge médicale

Selon le PSG, l’un des chauffeurs d’un car lyonnais voulait emprunter un raccourci et il était privé de son escorte policière. Selon l’OL, l’itinéraire suivi était bien celui de l’escorte, modifié par la police. En théorie, les deux cars lyonnais, avec à bord des membres du Kop Virage Nord, n’auraient jamais dû passer par cet endroit où dix-huit car parisiens avaient rendez-vous, indique l’Equipe. Quatre cars ont été endommagés. Un a pris feu, incendiant partiellement la barrière de péage, avant que les flammes ne soient maîtrisées. La colonne de fumée était visible à plusieurs kilomètres. « Selon les forces de l’ordre, aucune interpellation n’est intervenue alors que huit policiers et CRS ont été légèrement blessés. Plusieurs blessés civils étaient à déplorer dont deux sérieux, un à un poignet et à un oeil, qui seraient Parisiens selon nos informations. Ils ont été pris en charge par les secours. » Ce dimanche matin, la préfecture du Nord a présenté le bilan de la soirée de samedi dans un communiqué. « 30 supporters blessés dont 14 ayant nécessité une prise en charge médicale« . Huit policiers ont aussi subi des blessures « légères. » Au cours de la rixe, impliquant deux bus lyonnais et quatre parisiens, l’un d’entre eux a été « incendié », provoquant le feu à la barrière de péage, et deux autres « endommagés. » Pour assurer la sécurité du match, mille membres des forces de l’ordre étaient déployées. Elles ont dû intervenir pour « dix interpellations, […] huit amendes forfaitaires délictuelles et une ivresse publique et manifeste. »