L’été dernier, le Paris Saint-Germain avait réalisé un mercato XXL avec pas moins de 12 recrues, pour une dépense totale avoisinant les 470M d’euros. L’heure est aujourd’hui au bilan de cette saison 2023-24, notamment pour ces recrues. Place à Bradley Barcola, l’ailier gauche arrivé de l’Olympique Lyonnais pour 45 millions d’euros.

Arrivé dans l’ombre du transfert de Randal Kolo Muani (un jour avant seulement), Bradley Barcola n’était alors qu’un jeune de 21 ans, avec à peine 6 mois de haut niveau dans les jambes sous la tunique lyonnaise. Après une saison au PSG où le monde du football lui promettait un bel avenir sur le banc, le natif de Lyon est désormais le chouchou des Parisiens, mais surtout sélectionné avec l’Équipe de France pour l’Euro 2024 ! Sa saison dans le club de la capitale lui a permis un tel exploit, preuve qu’il aura été un joueur important dans l’effectif de Luis Enrique, et qu’il a su s’imposer parmi les plus grands.

Dans la cour des grands

Face à Mbappé, Dembélé, Ramos, Kolo Muani, Asensio, voire même Lee Kang–In, Bradley Barcola était davantage destiné à regarder que jouer les matches cette saison avec le PSG. Finalement, le Français termine la saison troisième attaquant le plus utilisé par Luis Enrique, avec un temps de jeu total de 2098 minutes. Présent 50% du temps sur le terrain, Barcola a finalement plus joué que Kolo Munai, Ramos, Asensio et Lee. Une saison d’adaptation, sur plusieurs plans (nouveau club, équipe de plus haut standing, concurrence beaucoup plus forte), largement réussie sur le plan du temps de jeu. De plus, il a très vite été jeté dans la fosses aux « Lyons« . Ses premières minutes sous la tunique Rouge et Bleu, il les a effectuées face à son ancien club, l’Olympique Lyonnais, au Groupama Stadium, 2 jours seulement après sa signature ! Ce soir-là, l’international espoir, entré en jeu à la 75e minute, était à deux doigts d’inscrire un 5e but pour Paris.

Remplaçant pour ses premiers matches, il honore sa première titularisation face à Marseille, et fait oublier l’absence de Kylian Mbappé, sorti sur blessure à la 32e minute. Au fil de la saison, en Ligue 1, en Coupe de France et en Ligue des Champions, Barcola a honoré 26 titularisations, pour seulement 13 matches comme remplaçant, et 6 matches sur le banc…

Percussion, buts, retours défensifs… Il sait tout faire ce Bambi

Contrairement à la célèbre fable de Jean de La Fontaine, cette fois-ci, l’agneau a surmonté les paroles du loup. Durant la première partie de saison, lorsque Luis Enrique innovait et que Barcola n’avait pas encore de statut bien défini, ce dernier avait du mal à enchaîner les performances. Mais en 2024, les choses ont changé. Après un premier but en décembre 2023 face au FC Nantes, son année 2024 a été plus que prolifique : 4 buts et 6 passes décisives portant son compteur total de la saison à 5 buts et 9 passes décisives. Décisif toutes les 150 minutes en moyenne, il est également le 5e parisien le plus décisif cette saison (14 contributions de buts) à égalité avec Vitinha.

Côté percussion, l’ailier est plus que performant : ses contrôles, ses dribbles, ses passes, ses courses ; tout a convaincu les supporters parisiens. A seulement 21 ans, Barcola réalise tout de même de belles performances, avec une moyenne de 78% de passes réussies (+ que Dembélé, Ramos, Kolo Muani). Il est le 3e attaquant parisien qui réalise le plus de possessions progressives (avec un temps de jeu moindre que Dembélé et Mbappé devant lui). Cependant, il semble moins dangereux que ses coéquipiers avec seulement 0,56 xG+A par 90 minutes jouées, normal pour un jeune de 21 ans, évoluant dans un poste excentré.

En phase finale de Ligue des Champions, lorsqu’il n’était pas titulaire (2 fois/6 matches), son entrée en jeu à toujours eu un effet positif. Contre le Barça à domicile, il en va de soir, mais même contre Dortmund au Parc des Princes. Évidement, il ne faut pas attendre qu’un joueur aussi jeune soit un élément clé de l’équipe dans les moments clé. Cette facette, il saura la développer avec les années.

Numéro 29, jeune et percutant… Souvenir !

En 2017, un jeune de 18 ans arborant le numéro 29, en provenance d’une formation française, avait rejoint le PSG et ébloui les supporters de son talent. Certes, les circonstances entre l’arrivée de Mbappé pour 180M d’euros, et de Barcola pour 45M ne sont pas les mêmes. Cependant, il est bon de penser que les perspectives semblent similaires. Bradley Barcola n’atteindra sans doute jamais le niveau de Kylian Mbappé, mais pourrait très bien faire oublier son départ et compenser son rôle vacant sur le terrain : celui de l’ailier percutant, qui n’hésite pas à repiquer dans l’axe pour passer ou marquer et qui n’hésite surtout pas à faire se lever les foules.

Il semble donc évident que Bradley Barcola à un avenir dans la capitale. Et si celui-ci semble tracé, l’apport d’un nouvel ailier pendant le mercato estival peut être une arme à double tranchant. Soit, comme cette saison, Barcola surmonte la concurrence, et s’améliore d’autant plus sur son poste ; soit la concurrence sera, cette fois-ci, trop forte, et nuira à son temps de jeu. Nul doute, que Barcola aura les capacités pour, de nouveau s’imposer, mais dans le foot on ne sait jamais de quoi demain sera fait.

La note d’Ousmane Dembélé pour la saison 23-24

Pour sa saison, Canal Supporters lui accorde la note de 8,5/10. Barcola a dépassé les attentes placées en lui. Parti comme remplaçant, il a su s’imposer dans un effectif assez complet dans le secteur offensif et s’est montré décisif, souvent quand il le fallait. Ses magnifiques prestations en Ligue des Champions (Real Sociedad et Barcelone) ont convaincu sur tous les plans et, avec Barcola, l’avenir du PSG s’annonce radieux.