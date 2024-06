L’été dernier, le Paris Saint-Germain avait réalisé un mercato XXL avec pas moins de 12 recrues, pour une dépense totale avoisinant les 470M d’euros. L’heure est aujourd’hui au bilan de cette saison 2023-24, notamment pour ces recrues. Au tour de Gonçalo Ramos, l’international portugais débarqué en prêt avec option d’achat de 65M€ + 15M€ de bonus en provenance du Benfica Lisbonne.

L’été dernier, le PSG s’était offert Gonçalo Ramos en provenance du Benfica sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Une option d’achat qui a rapidement été levée par les Rouge & Bleu. Les Parisiens ont dû débourser 65 millions d’euros (plus 15 millions de bonus) pour s’offrir les services de l’international portugais. Après une très belle saison sous le maillot du club lisboète (47 matches, 27 buts, cinq passes décisives), l’attaquant était attendu au tournant lors de son arrivée au PSG. Auteur d’une saison en deux temps, Canal Supporters vous propose une analyse de son exercice 23/24.

Un attaquant adroit devant le but

Gonçalo Ramos a été utilisé de manière régulière (40 matchs TCC) mais n’a été titulaire que 38% du temps. En moyenne, il a joué 49 minutes par match, ce qui montre qu’il est souvent utilisé comme joker ou pour renforcer l’équipe en cours de match.

Cette saison, le numéro 9 parisien a été efficace devant le but, marquant 14 buts avec un xG de 11.95, ce qui montre qu’il a performé à hauteur des attentes en termes de qualité des occasions qu’il a reçues. Marquer un but toutes les 129 minutes est une moyenne plutôt décente, indiquant sa capacité à saisir les opportunités lorsqu’il en a. Cependant, il a manqué 7 grosses occasions, ce qui montre qu’il peut et doit encore améliorer sa finition dans des situations cruciales. Tous ses buts ont été marqués à l’intérieur de la surface, ce qui correspond bien à son style de renard des surfaces. Il a démontré sa capacité d’adaptation à la finition avec des buts de la tête (4), du pied droit (8), et du pied gauche (2).

L’international portugais a montré une implication modérée dans le jeu collectif avec seulement 22.1 touches de balle par match en moyenne. En outre, il a créé 5 grosses occasions et effectué 0.6 passes clés par match, ce qui est positif, mais pourrait être amélioré pour correspondre aux attentes d’un jeu de possession comme celui du PSG. Sa précision de passe globale est de 77%, ce qui est assez faible. Il manque de mobilité dans ses déplacements et doit corriger certaines lacunes techniques pour mieux combiner avec ses coéquipiers.

Un joueur plein de volonté

Bien qu’étant un avant-centre pur et dur, Ramos a montré une certaine volonté de contribuer défensivement. Il réalise en moyenne 0.2 interceptions et 0.9 tacles par match, et récupère 1.5 ballons par match. Avec 51% de duels remportés, il se défend bien dans les confrontations directes. Il a également montré une certaine discipline, avec peu de fautes commises (0.7) et une faible incidence de hors-jeu (0.1 par match). Toutefois, il perd la possession 5.4 fois par match, ce qui est un point à améliorer pour pouvoir s’adapter dans une équipe comme le PSG et éviter les contres-attaques adverses. Pour s’adapter pleinement au style de jeu de Luis Enrique, qui privilégie la possession et un pressing intense, Ramos devra augmenter son implication dans la construction du jeu et améliorer sa précision et sa finition dans les moments clés. Avec ces ajustements, il pourrait devenir un élément clé de l’attaque du PSG. Au fur et à mesure de la saison, il a réussi à changer son statut. Même si il n’est pas considéré comme un titulaire indiscutable, il y a fort à parier qu’il sera bien plus qu’un simple joker la saison prochaine, à condition de garder le cap et de développer ses faiblesses.

La note de Gonçalo Ramos pour la saison 23-24 :

Pour sa saison, Canal Supporters lui accorde la note de 6/10. Malgré une première partie de saison catastrophique (justifiable de par un temps d’adaptation nécessaire et une grosse maladie), le jeune homme de 22 ans a su se rattraper et réaliser une deuxième partie de saison convaincante, avec des buts importants et des performances dignes d’un bon numéro neuf.