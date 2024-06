L’été dernier, le Paris Saint-Germain avait réalisé un mercato XXL avec pas moins de 12 recrues, pour une dépense totale avoisinant les 470M d’euros. L’heure est aujourd’hui au bilan de cette saison 2023-24, notamment pour ces recrues. Au tour de Lee Kang-In, le milieu offensif coréen arrivé de Majorque pour 22M d’euros.

Lee Kang-In fut l’une des grandes découvertes pour de nombreux suiveurs du Paris Saint-Germain. Très peu le connaissaient, encore moins l’avaient vu jouer. Premier joueur asiatique dans l’histoire du club de la capitale, la fièvre coréenne s’est peu à peu installée chez les supporters parisiens au début de saison. Le talent de dribbleur du Coréen, mais aussi l’exotisme que représentait son transfert au PSG en sont pour beaucoup. Mais, au terme de la saison, le bilan est plus contrasté, entre promesses et désillusions, en termes de temps de jeu, de niveau… de marketing.

Visuel par Canal Supporters (@mp.visualz)

Un statut de remplaçant. Vraiment ?

Offensivement, l’équipe de Luis Enrique semblait pouvoir se passer de Lee Kang-In en tant que titulaire. Face à un Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani, et même Marco Asensio, le Coréen ne partait pas en avance dans la course à la titularisation en début de saison. Mais les performances des uns et des autres ont fait que son statut au sein de l’effectif a vite tourné dans l’ambiguïté. Au terme de la saison, le natif d’Incheon se retrouve avec 36 matches joués, pour un total de 2080 minutes sur le terrain. Soit une moyenne de 44% de temps sur le rectangle vert. Pour le reste, Lee aura passé 28% du temps sur le banc et 28% absent, notamment à cause d’une blessure musculaire en début de saison (3 matches manqués) mais surtout en raison de sa sélection.

Par deux fois durant l’exercice 2023-24, Lee Kang-In s’est envolé avec sa sélection hors des trêves internationales. Une première fois en septembre/octobre 2023 pour les Jeux Asiatiques, avec 4 rencontres manquées, dont le Classique face à Marseille et le déplacement à Newcastle en Ligue des Champions. Une seconde pour la Coupe d’Asie en janvier 2024, avec 4 matchés loupés, mais sans grandes conséquences. Un des avantages de ces absences aura été sa médaille d’or aux Jeux Asiatiques 2023, qui réduira le service militaire du joueur, obligatoire en Corée du Sud, de 18 mois à seulement 3 semaines avant ses 28 ans.

Son temps de jeu aura finalement été conséquent, dépassant ceux de Randal Kolo Muani (1947′), Gonçalo Ramos (1876′), Marco Asensio (1469′) et avoisinant celui de Bradley Barcola (2098′). Concernant son efficacité, Lee aura inscrit 5 buts et délivré 5 passes décisives. Décisif toutes les 208 minutes en moyenne, le Coréen a également été davantage déterminant lorsqu’il était titulaire (4 buts et 3 passes décisives). Ayant évolué à 4 postes distincts durant la saison, le numéro 19 a permis à Luis Enrique de combler les vides à certains postes, soit en sortie de banc, soit lorsqu’il fallait faire tourner. En tant qu’ailier gauche, ailier droit, milieu offensif et milieu avancé, Lee aura disputé 24 matches titulaires (avec 75 minutes jouées en moyenne), 12 en tant que remplaçant (23 minutes en moyenne) et 2 sans rentrer en jeu.

Un dribbleur prévisible mais tenace

La qualité principale de Kang-In Lee, mis en avant par les spécialistes lors de son arrivée au PSG, demeure son dribble. Avec un centre de gravité assez bas, du fait de sa taille (1m73), le Coréen possède une technique, en théorie, excellente. Dans la pratique, en revanche, les statistiques ne parlent pas forcément en sa faveur : 50% de taux de dribbles réussis sur la saison (t.c.c). Au début de saison, ses dribbles ont enchanté le Parc des Princes, en témoigne sa très bonne entrée contre l’AC Milan en Ligue des Champions, où il avait inscrit son premier but en Rouge et Bleu. Cependant, le joueur s’est trop souvent conforté à un même schéma de provocation : une possession progressive avec son pied droit, enchaîné d’un crochet pour se repositionner sur son pied fort, à gauche, soit pour passer, soit pour tirer. Au bout d’un moment, les adversaires avaient vite compris l’essence de son danger, le réduisant davantage à la petite nuisance. Aussi, son nombre de dribbles menant à un tir est assez faible : 6 seulement sur la saison.

Ses qualités ne s’arrêtent cependant pas qu’à sa qualité de dribbleur. Le coup de patte du coréen est très précis, ce qui lui a valu d’être assigné comme tireur de coups de pied arrêté : 84 corners et 29 coups francs (t.c.c). Très bon dans l’exercice, notamment quand on repense à son coup-franc face à l’OGC Nice en Coupe de France, cadré mais sauvé par Marcin Bulka qui avait fini en sang sur cet arrêt. Côté passe, le Coréen comptabilise un taux de 83% de passes réussies sur sa saison, un bilan plutôt bas en Europe, mais relativisé. Le milieu offensif figure parmi le pourcent des joueurs européens au même poste qui tentent le plus de passes par match (64 par 90 minutes en moyenne), un style de jeu très adapté à la possession et la circulation de balle de Luis Enrique. Aussi, Lee figure parmi les meilleurs joueurs européens au même poste en termes de passes progressives (7,5 par 90 minutes en moyenne).

Léger (pas tant que ça) point noir, son efficience offensive. 5 buts et 5 passes décisives forment une rentabilité assez faible, mais peu au PSG prétendent à être plus décisif (hormis Kylian Mbappé). En termes d’expected goals et expected assist, le joueur n’affiche pas de bilan glorieux : 0,28 xG (sans pénalty) et xA en cumulé par 90 minutes jouées en moyenne. Pas assez pour un offensif. Au delà de son faible rendement, ses retours défensifs sont à souligner. En tant qu’offensif, Lee affiche un taux honorable de 43% de dribbles taclés, c’est plus que Marco Asensio et Ousmane Dembélé, les deux joueurs qui ont évolué au mêmes postes que le Coréen.

Un bel avenir sur la capitale ?

La saison de Lee Kang-In au PSG aura été ambigu sur plusieurs plans. Arrivé pour 22M l’été dernier, le Coréen se dirigeait vers un rôle de remplaçant, capable d’apporter du déséquilibre en cours de jeu et de, pourquoi pas, renverser des matches. Finalement, Luis Enrique a davantage fait de lui un titulaire occasionnel qu’un remplaçant à part entière. Ses qualités qu’on lui connaissait en Espagne n’ont été que partiellement retrouvée dans le club francilien. Bien que certaines sorties lui ont permis d’afficher un niveau jeu étincelant (AC Milan, Real Sociedad, Montpellier ou encore Metz), la régularité n’a pas été au rendez-vous.

Au vu de ces bonnes performances et de son potentiel indéniable, son avenir pourrait toujours s’écrire au Paris Saint-Germain. Dans un rôle réel de remplaçant compte tenu de l’effectif et des possibles recrutements de l’été prochain. Ce serait aussi une bonne chose pour le club, car Lee est le joueur qui vend le plus de maillot. Agé de 23 ans, le plein potentiel du numéro 19 n’a pas encore été atteint, et avec Luis Enrique comme coach, dans une philosophie adaptée à son jeu, Kang-In Lee ne peut que progresser.

La note de Lee Kang-In pour 2023-24

Pour sa saison, Canal Supporters lui accorde la note de 5,5/10. Une saison où les supporters du PSG ont pu voir à la fois son meilleur et son pire visage donne une image mitigée de Lee Kang-In. Avec, tout de même, de nombreuses qualités, il garde le potentiel d’un joueur qui peut s’imposer dans l’effectif la saison prochaine.